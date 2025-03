Fátima Diame se cuelga el bronce mundial en salto de longitud

Segunda medalla para España en el Mundial de Nanjing y segunda medalla en salto, aunque esta vez fue en longitud. Fátima Diame ha logrado el ... bronce con un salto de 6,72, la valenciana repite la misma posición que en Glasgow'24 y logra la segunda medalla española tras el bronce de Peleteiro.

Fátima ha logrado la tercera posición batiendo en el salto de longitud con la pierna contraria con la que consiguió el bronce (6,78) en la pasada edición de la cita planetaria indoor. En China, su pierna de batida ha sido la izquierda por una lesión en su pierna derecha que le dejó sin medalla tanto en el Campeonato de España como en el Europeo de Apeldoorn (Países Bajos) de hace dos semanas. La española voló en su primer intento, que a la postre le dio el bronce: carrera a 33,4 km/h, batida dejándose solo 2,5 centímetros.

🔥¡¡FÁTIMA DIAME (@Fatimadiame) NO FALLA Y SE LLEVA EL BRONCE!!



🥉Repite el resultado logrado en Glasgow y consigue su segunda medalla en Mundiales y la segunda de la delegación española (@atletismoRFEA) en Nanjing #WorldIndoorChamps #AtletismoRTVE pic.twitter.com/ZiE17yoRDp — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

El oro fue para la intratable estadounidense Claire Bryant, con 6,96 metros, mientras que la plata fue para la suiza Annik Kalin, que con 6,83 metros en el último intento hizo que la española terminara en tercera posición.

«Es una medalla y no me voy a quejar»

«Estoy muy contenta porque, como dije en el Europeo, ha sido una pista cubierta muy dura porque he tenido que cambiar mi técnica debido a una lesión en la pierna derecha. No he tenido mucho tiempo para hacer los ajustes necesarios, pero me he sentido segura y estoy contenta de repetir medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta. Siento que se acerca una buena temporada al aire libre», confesó la atleta valenciana.

«Estoy muy contenta pero a la vez me ha faltado como... Los nulos han sido muy largos, me he encontrado un poco cansada pero me veía en la lucha. No sé si 6,90 metros iba a ser capaz pero 6,85 sí. Pero bueno, es una medalla y no me voy a quejar. 6.72 es una marca que pueden saltar todas, así que yo no estaba para nada tranquila pero no lo han saltado. Ya no me bajo del carro», comentaba Diame en declaraciones a la Federación de Atletismo.