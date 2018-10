Herri Kirolak «Falta una escuela de herri kirolak» Aitzol Atutxa, nuevo campeón de Euskadi, posa con su hacha. / I. PÉREZ Tras ganar la txapela, amaneció a las 4.30 horas para llevar a los O'Toole a Loiu. Ser campeón de Euskadi no exime a Aitzol Atutxa de realizar sus quehaceres diarios. «No podemos vivir de la aizkora», dice IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 07:57

Aitzol Atutxa ha entrado en la historia con la quinta txapela de campeón de Euskadi de aizkolaris de manera consecutiva. El dimoztarra, de 30 años, con el poso que dan las 24 horas transcurridas analiza para este periódico la final y su vuelta a la rutina.

«Ganar la txapela no implica que haya tenido que dejar de hacer mis quehaceres diarios. Antes de entrar a trabajar he tenido que ir al aeropuerto de Loiu a las cuatro y media de la mañana para dejar a Lawrence O'Toole y su padre en su viaje de regreso a Australia».

O'Toole quedó hace una semana campeón del mundo de Stihl Timbersports, en Liverpool, batiendo el récord del mundo y el domingo presenció en directo la final en el Labrit. «Llegaron el lunes a mi casa, estuvieron un par de días y luego se fueron a Otsagabia, a casa de Iker Vicente».

Lawrence O'Toole es el mejor especialista del mundo en las competiciones de Timbersports, pero cada vez que viene a Euskadi disfruta de la modalidad vasca, donde el trabajo es completamente diferente. «Es como si comparamos bajar de 10 segundos en los 100 lisos con acercarse a las dos horas y cinco minutos en una maratón. Nosotros no podemos competir con ellos en su modalidad de cortar un tronco en el menor tiempo posible, al igual que Lawrence necesitaría todo el día para cortar los doce troncos del campeonato. Para ellos es increíble lo que hacemos y le dan un gran valor».

Aitzol Atutxa estudió Empresariales y cuando acabó los estudios empezó a trabajar en la empresa familiar. «Nos dedicamos a la gestión de los bosques y a la compraventa de madera. Cuando se hicieron los nuevos campos de Zubieta, fuimos los encargados de cortar los árboles y limpiar la zona».

A pesar de ser el mejor aizkolari del último lustro, Atutxa no es profesional, ni siquiera semiprofesional de la aizkora. Como todos los aizkolaris del momento tiene una profesión al margen. «No podemos vivir de la aizkora. Tener, por ejemplo, un contrato profesional es el sueño de cualquier aizkolari. Hace no tanto lo tenían y solían estar meses preparando un campeonato o las apuestas».

El quíntuple campeón de Euskadi cree que si se pudiera dar ese salto también se mejoraría el rendimiento. «No soy capaz de decir cuánto, pero tener que compaginar el entrenamiento con la vida laboral y familiar no es nada fácil. Si se le suma a la presión del trabajo y la dedicación a una familia, el entrenamiento es un sobre esfuerzo».

El de Dima tiene dos hijos de 5 y 3 años. «Si comieran gracias a lo que me da la aizkora no tendría ningún cargo de conciencia en los entrenamientos pero te preguntas por qué tengo que hacer esto si no es lo que nos alimenta», reflexiona.

Sus hijos ahora son más conscientes de lo que hace su padre. «Cuando gané mi primera txapela el mayor ya había nacido y el segundo estaba en camino. El pequeño todavía no entiende bien a qué se dedica su padre. Trabajo hasta la tarde, después entreno y la noche es el momento de estar y disfrutar con la familia».

La afición a la aizkora le viene de familia. Su padre era aizkolari, campeón de Bizkaia. «Todo empezó como un juego. Aprendes lo que ves y cuando vas creciendo vas cogiéndolo más en serio. La primera txapela la gané con él y si no fuera por su ayuda no sería campeón de Euskadi».

Ser referente en Bizkaia

Es el primer campeón de Euskadi vizcaíno y ha roto el binomio Gipuzkoa-Navarra, que parecía eterno. La rivalidad histórica entre los dos territorios se ha visto interrumpida por Atutxa, que ha cumplido ya ocho años metido entre los tres mejores aizkolaris de Euskadi. «Nunca ha habido la afición de Gipuzkoa o Navarra. Muchas veces hace falta un referente para crear afición y espero ser esa referencia que haga que un chico o una chica bizkaitarra le diga a sus padres que quiere ser aizkolari».

Aun así, es consciente que la respuesta en un 90% de los casos va a ser negativa. «Le dirán que se quite esa idea de la cabeza, que es un deporte de brutos, le empujarán hacia otro deporte, ya que hay muchos prejuicios y ese 10% que estarán dispuestos a ayudar a su hija o hijo a ser aizkolari no sabrán a dónde acudir. Hay escuelas de fútbol, natación, música... ¿Por qué no de aizkora?».

Atutxa incide en la idea de crear escuelas de herri kirolak y en su caso de aizkora. «Ese debe ser el camino en el que hay que trabajar, que alguien que quiera empezar tenga un lugar donde tocar la puerta y que pueda ejercer su afición. Ahí hay un trabajo importante. Hasta ahora ha sido un deporte donde cada uno se ha sacado las castañas del fuego como ha podido».

La aizkora tiene el ejemplo de los harrijasotzailes, una disciplina en la que sí se han creado varias escuelas. «Trabajar, entrenar, aprender en equipo siempre es más fácil, entretenido y llevadero. Me pregunto cómo se debe gestionar eso. ¿Tenemos que ser los aizkolaris quienes debemos poner en marcha el proceso? ¿Deben ser las instituciones? ¿Las federaciones? No somos profesionales y nuestro tiempo libre lo entregamos al entrenamiento. Hay zonas donde sí se podría empezar a trabajar con escuelas de herri kirolak donde se aúnan muchas de las disciplinas. Y no me refiero al deporte escolar sino como una actividad extra escolar. Quizás sea una utopía pero es una asignatura pendiente que tengo».

El campeón también podría ganarse la vida como 'community manager' por su habilidad a la hora de manejarse en las redes sociales. «Me gustan mucho y les comento a otros aizkolaris para que atraigamos a la gente a nuestro mundo. Somos una comunidad pequeña, pero dentro de esa modestia siempre atraes seguidores y ayuda a llenar un frontón».

Su otra pasión es el Athletic. En la temporada pasada hizo el saque de honor en derbi ante la Real San Mamés. «Fue mejor que hacerlo en la final de la Champions».