Éxito absoluto en la 11ª edición de la Triatlón Femenina

Este sábado se ha celebrado la 11º edición de la Triatlón Femenina, con el apoyo de este periódico entre otros patrocinadores. Una carrera popular que busca motivar a la mujer a colaborar en el mundo del deporte y, más concretamente en las pruebas de triatlón. En esta edición se ha batido récord de participación con 351 mujeres inscritas. «Hemos crecido un 40% en los últimos cuatro años», ha subrayado Edurne Martínez de Treviño, responsable del Atlético SS.

El recorrido del triatlón femenino ha arrancado a las 15 horas con 300 metros de natación en aguas de La Concha. La salida estará situada a la altura de los Relojes. Las triatletas han afrontado 8 kilómetros en bicicleta.F inalmente, dos kilómetros de carrera a pie para acabar la prueba en La Concha

La prueba ha sido bastante liderada en todo momento por las corredoras federadas. Es el ejemplo de Paula del Pozo Borrachero. Federada y campeona de la edición pasada, ha sacado ventaja sobre el grupo de mujeres ya en la prueba de nado. La joven tolosarra ha logrado ser la primera en cruzar la línea de meta en apenas 29:19 minutos. Sin embargo, la organización, buscaba premiar a las mujeres no federadas. El objetivo no era la de una alta competitividad, sino un llamamiento a todas las mujeres a que participasen en triatlones. Por eso todas las premiadas eran amateur. Las corredoras han estado arropadas en todo momento por un público que no cesaba de aplaudir y de animar a todas las participantes. Todo ha transcurrido sin problemas y 297 de las 351 participantes han cruzado la meta alegres y sin problemas. Dos personas han sido eliminadas.

Ganadoras

La primera en cruzar la línea de meta ha sido la federada Paula del Pozo, pero el objetivo de la prueba era reconocer a las personas participantes que no fueran atletas. El mejor crono amateur se lo ha llevado Ihintza Urain Alberdi. La azkotiarra ha logrado la posición más alta del podio con su tiempo de 0:33:24. Poco tiempo después, ha pasado por línea de meta la donostiarra Amaiu Esnaola Illarreta con sus 0:34:14. Por último, y completando el podio, Malen Arriet Anasa. 0:34:16 en esta 11º edición del Triatlón de las Mujeres.

Memorial Onditz

Este domingo siguen las pruebas de triatlón. El Memorial Onditz, que se dividirá en dos etapas (femenino y masculino) empezará a las 9.15 de la mañana para las féminas y un cuarto de hora más tarde será el turno los hombres. La modalidad de este domingo cumple su 34ª edición.

La prueba arrancará en los Relojes de la Concha donde los participantes empezarán con 1.500 de nado, le seguirán 38,8 km en bicicleta y, por último, 10 km de carrera a pie. Se prevé que en la segunda etapa se rompa el grupo.La prueba finalizará en la sede de Atlético San Sebastián, organizador del evento.

Avisamos que, por motivo de la prueba, las carreteras del centro de Donostia y ascenso a Igeldo, serán cortadas y los vehículos redirigidos o se les negará el acceso hasta el final del evento.