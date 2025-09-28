Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Golf

Europa acaricia el título en Nueva York con un enorme Rahm

El Viejo Continente vuelve a imponerse en las dos sesiones del sábado y gobierna 4,5 a 11,5 a unos Estados Unidos contra las cuerdas

Carlos Nieto

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:35

Europa tiene muy cerca ganar la Ryder de Nueva York y repetir la hazaña de Medinah 2012, la última vez que se impuso en Estados ... Unidos. De nuevo liderada por Jon Rahm, pese a que el vizcaíno dejó escapar un punto de oro en el turno de tarde (fourballs), el Viejo Continente está a solo tres puntos y medio (4,5-11,5) de retener la copa conquistada en Roma hace dos años. Los de Luke Donald tienen por delante doce partidos individuales. Comenzarán a las 18 horas de este domingo.

