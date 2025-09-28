Europa acaricia el título en Nueva York con un enorme Rahm

Europa tiene muy cerca ganar la Ryder de Nueva York y repetir la hazaña de Medinah 2012, la última vez que se impuso en Estados ... Unidos. De nuevo liderada por Jon Rahm, pese a que el vizcaíno dejó escapar un punto de oro en el turno de tarde (fourballs), el Viejo Continente está a solo tres puntos y medio (4,5-11,5) de retener la copa conquistada en Roma hace dos años. Los de Luke Donald tienen por delante doce partidos individuales. Comenzarán a las 18 horas de este domingo.

Como se esperaba, subieron los decibelios en Bethpage. En ocasiones para mal. El puro avance de la competición y el resultado en contra de Estados Unidos sacó lo peor de los locales. El público la tomó con Rory McIlroy, un ídolo en América salvo cuando compite para Europa. Tanto, que su compañero Shane Lowry señaló en un momento a un espectador que había proferido insultos hacia su amigo y al que la Policía tuvo que expulsar del recinto. Además, se enzarzaron Bryson DeChambeau y el caddie de Tommy Fleetwood después de que 'El Científico' pidiera calma al meter un putt que solo sirvió para extender su agonía (y la de Scottie Scheffler) ante Fleetwood y Justin Rose en un partido que tenían perdido.

Antes, en el turno de mañana, agradable déjá vu europeo con la victoria de Rahm y Hatton. «Jugamos todo el año juntos», recordó el inglés, un tipo que se entiende a las mil maravillas con su capitán en la Legión XIII del LIV. Si uno pegaba un buen drive, el otro sacaba un hierro genial. Con una complicidad pasmosa, superaron a Xander Schauffele y Patrick Cantlay por 3&2, es decir, con tres hoyos de ventaja y a falta de dos por completar. Impresionante fue un chip para birdie de Rahm en el hoyo 8, en una posición dificilísima, desde el rough y con los pies en la arena. «He jugado a acercarla, pero la bola ha salido muy bien. Ha sido un milagro», confesó el vizcaíno.

A tracer on one of the best chip shots you'll ever see 🤩#TeamEurope | #OurTimeOurPlace pic.twitter.com/g8aunsAWdI — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 27, 2025

Con las dos victorias que han conseguido en Bethpage, Rahm y Hatton atesoran ya uno de los mejores registros como pareja. Han ganado cuatro partidos e igualado otro. El empate fue en los fourballs de 2021, por lo que sus cuatro victorias son en foursomes (golpes alternos). Hasta este sábado solo habían conseguido un cuatro de cuatro Sergio García –el jugador con más puntos de la historia de la Ryder, con 28,5– y el hoy capitán Luke Donald. Pero es que minutos antes de que lo consiguieran el de Barrika y el británico lo lograron también McIlroy y Fleetwood, otro binomio muy sólido que está llevando en volandas al Viejo Continente. Tumbaron a Harris English y Collin Morikawa por 3&2.

De récord

Fleetwood, que por la tarde añadiría otro punto a la cuenta europea junto a un incombustible Rose, se convierte, además, en el jugador europeo con mayor porcentaje de victorias con un mínimo de diez partidos. Ha ganado 12 de 16 puntos posibles (75%), superando el 70% (10,5 de 15) del propio Donald.

Foursomes (primer turno) 3,5-5,5. Bryson DeChambeau y Cameron Young ganan 4&2 a Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg.

3,5-6,5. Tommy Fleetwood y Rory McIlroy ganan 3&2 a Harris English y Collin Morikawa.

3,5-7,5. Jon Rahm y Tyrrell Hatton ganan 3&2 a Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

3,5-8,5. Robert MacIntyre y Viktor Hovland ganan (1) a Russell Henley y Scottie Scheffler.

El día comenzó bien para los americanos, con el triunfo de Bryson DeChambeau y Cameron Young sobre Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg por 4&2. Lo necesitaban, pero el Viejo Continente se levantó y logró tres puntos consecutivos para dejar la Ryder 3,5-8,5, el último de forma agónica gracias a Robert MacIntyre y Viktor Hovland, que superaron por un hoyo a Russell Henley y Scheffler.

El número uno del mundo sigue de capa caída. Desde que goza de tal condición –Roma 2023– no ha ganado un solo partido en la Ryder. En esta edición, de hecho, ha perdido los cuatro que ha disputado. Cayó también en el turno de tarde, en fourballs, junto a DeChambeau en un intento a la desesperada de Keegan Bradley de asegurar un punto que se esfumó ante la conexión inglesa Fleetwood-Rose (3&2).

Fourballs (segundo turno) 3,5-9,5. Fleetwood y Justin Rose ganan 3&2 a Scheffler y DeChambeau.

3,5-10,5. McIlroy y Shane Lowry ganan de dos a Justin Thomas y Cantlay.

4,5-10,5. J. J. Spaun y Schauffele ganan por uno a Rahm y Sepp Straka.

4,5-11,5. Hatton y Fitzpatrick ganan por uno a Sam Burns y Cantlay.

Europa ganó por primera vez en suelo estadounidense las tres primeras sesiones y luego amplió su espectacular registro a cuatro –en ambas tres a uno–, la segunda con mucho más sufrimiento. Fue la más igualada y todo un regalo para el espectador neutral, si es que lo hay en una Ryder. Se descubrió la mejor versión de Lowry, que se hinchó a meter putts al lado de un McIlroy terrenal. La pareja irlandesa se impuso a Justin Thomas y Young en el último hoyo y lograron el quinto punto consecutivo.

The first time EVER we've won all four sessions away from home 💙#TeamEurope | #OurTimeOurPlace pic.twitter.com/btEYPf4SFr — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 27, 2025

A pesar de ofrecer un gran rendimiento, Rahm se desinfló en la recta final de su segundo partido. No perdía desde el duelo individual ante Scheffler de 2021 y acusó la fatiga. Ni el buen nivel de Sepp Straka pudo evitar la remontada 'in extremis' de un enorme J. J. Spaun y Schauffele, que ganaron los dos últimos hoyos para dar esperanza a los suyos. Salió cara para Europa después con el último partido. Lo ganaron Hatton y Fitzpatrick en el último hoyo a Sam Burns y Cantlay.