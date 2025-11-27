Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Torres acaba el swing en el reciente campeonato de España celebrado en el club Mediterráneo. RFEF

Joseba Torres

Jugador de golf
«Me espera un año ilusionante en el Challenge Tour»

El hondarribiarra hace balance de la temporada recién finalizada y se pone como objetivo de la que viene lograr una plaza para el DP World Tour

Álvaro Vicente

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:42

Joseba Torres ha dado por terminada la temporada con la disputa del campeonato de España en el club Mediterráneo de Castellón, en el que terminó ... ocupando la decimocuarta plaza, con +7, a diez golpes del ganador Pablo Ereño. El hondarribiarra, de 23 años, colgará la bolsa de palos esta semana y después empezará a preparar una «ilusionante» nueva temporada en la que participará en alrededor de veinte torneos del circuito Challenge, la segunda división, con idea de poder dar el salto más pronto que tarde al DP World Tour.

