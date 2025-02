«Somos un espejo para los niños y debemos dar ejemplo»

Iñaki Izquierdo Miércoles, 19 de febrero 2025, 00:19 Comenta Compartir

«¿Y por qué no le preguntas a tu hijo qué quiere hacer?». Las grandes verdades tienen la virtud de la sencillez y el exjugador de la Real Carlos Martínez dejó una pregunta que parece obvia pero desnuda muchos de los problemas de convivencia que se viven en el deporte formativo. Frente a la presión de padres y entorno, la naturalidad de que los jóvenes elijan sus sueños y su propio camino, en el deporte y en la vida. El de Lodosa, once temporadas de blanquiazul, ve ahora los partidos desde la tribuna y contempla comportamientos que reconoce pero le encienden todas las alarmas. «Se nos olvida apoyar a los chavales, siempre pensando en el resultado en vez de preguntarles si se lo han pasado bien. Ser padre te hace replantearte las cosas. Es clave que entre los 9 y los 12 años los niños vayan a disfrutar y no reciban ninguna presión, ni de los padres ni de nadie.

Con la misma claridad con que jugaba, el navarro dejó esta reflexión en el segundo foro Kirolean Errespetuz, celebrado este martes en DV Gunea, en la sede de EL DIARIO VASCO en Donostia. Compartió con el exdelantero del Athletic Fernando Llorente una mesa redonda moderada por el jefe de Deportes de este periódico, Álvaro Vicente. Los dos exfutbolistas se mostraron comprometidos con la difusión de los valores en el deporte y tienen muy interiorizado que «somos espejos para la sociedad, la gente nos mira y sabemos que debemos dar ejemplo».

El foro Kirolean Errespetuz forma parte de la campaña de sensibilización que lleva el mismo nombre, impulsada por EL DIARIO VASCO, que busca fomentar el respeto y las buenas actitudes deportivas en todos los terrenos de juego y pabellones de Gipuzkoa. La iniciativa cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, así como de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Donostia. A la campaña se han adherido desde el primer momento los principales clubes deportivos de Gipuzkoa y la práctica totalidad de las federaciones de todas las modalidades deportivas que se practican en el territorio.

Durante estos dos años, la campaña ha sensibilizado a través de reportajes y entrevistas semanales en EL DIARIO VASCO y anuncios de marketing con rostros conocidos del deporte guipuzcoano, que se han sumado a la iniciativa. Además, Kirolean Errespetuz ha acudido a distintos campos de fútbol, baloncesto y balonmano del territorio para hacer llegar in situ a los más pequeños el mensaje de respeto en el deporte.

Llorente también habló en primera persona. «Tengo un hijo de 8 años que lleva uno jugando partidos y muchos padres nos equivocamos. Por meterles presión no consigues nada, es peor para ellos. Debemos transmitirles la importancia del deporte, de los valores de los estudios». Reconoce que «las cosas van cambiando poco a poco. Cuando empezamos nosotros la violencia en el fútbol estaba mucho más presente, incluso el racismo. Muchos aficionados dicen algo y tú tratas de evitarlo».

Carlos Martínez considera que estos problemas «pasan en el deporte y en la sociedad. A nosotros nos ha tocado vivir de todo. La situación de la sociedad vasca también hacía que cuando salíamos a jugar a Zaragoza o a Santander tuviéramos que escuchar de todo. Lo normalizábamos, pero ahora, con los protocolos que hay, la gente está más concienciada de que este tipo de cosas no se pueden permitir ni en un campo ni en ningún lugar, aunque sigues viendo cosas que... Hay que insistir con la educación y seguir trabajando». Llorente añadió que «por fortuna hoy vemos cómo cuando alguien incurre en estos comportamientos incluso otras personas de la grada intervienen y le reprochan su comportamiento».

Defensa del Multikirola

Tanto Carlos Martínez como Llorente saben que vivieron experiencias extraordinarias, absolutamente excepcionales, ya que son escasísimos los niños que progresan hasta llegar a la élite y lo normal es no alcanzar esos niveles de excelencia. El exrealista lamentó la selección cada vez más temprana con que presionan los equipos de élite. «Enseguida separan a los buenos de los menos buenos». Y articuló, otra vez con una sencillez de lo más sensata, una defensa del Multikirola. «El multideporte es algo muy positivo. Encaminamos a los niños al fútbol y a las niñas a otros deportes y a lo mejor a ese niño no le gusta el fútbol y lo hace porque todos van, cuando prefiere otra cosa y podría disfrutar más en otro deporte. Es importante que cada uno pueda probar y luego decidir y hacer lo que le gusta. En vez de forzarle, ¿por qué no le preguntas a tu hijo qué quiere hacer?».

La educación en valores debe ser un elemento central en el deporte, coincidieron. Carlos Martínez destacó a las primeras personas que conoció cuando llegó de niño hasta Zubieta desde Lodosa. «Inaxio Kortabarria fue mi primer entrenador en la Real y me enseñó los valores del club y de la vida: el respeto, el trabajo, el grupo... Y lo hizo como es él, sin aspavientos, con normalidad. Esas primeras personas que conoces cuando sales de casa marcan mucho».

Gala completa de Kirolean Errespetuz

Llorente explicó cómo llegó a Bilbao «con 11 o 12 años. Los dos primeros los pasé en una familia y los seis siguientes, en la residencia de Derio. En mi caso también, los entrenadores del Athletic me enseñaron los valores del respeto y el compañerismo. Recuerdo los comienzos como muy duros. Estos equipos hacen una criba grandísima y cada año echan a la mitad del equipo. A mí no me tocó, pero lo he visto en mis compañeros y se sufre muchísimo. Son niños y no son conscientes de que te pueden decir que no cuentan contigo, algo que un profesional sí tiene asumido, y es un palo muy duro. Es importante tener al lado un padre o una persona que te diga que esto no acaba aquí, que hay que seguir luchando por tus sueños en la vida».

Carlos Martínez desveló que «el primer año que llegué a la Real llamé a mi madre y me volví a casa. Mi padre me empezó a llevar y a traer desde Lodosa, dos horas de coche, y nunca me dijo que había jugado ni bien ni mal, ni me echó ninguna bronca. Quiero emplearme con esa tranquilidad y esa manera de ser con mis hijas».

En el caso de Llorente, la figura que le acompañaba era su hermano. «Él sí me metía presión, pero para mí la clave es saber decir las cosas». Sobre las críticas a los árbitros, pide «ponerse en el papel de la otra persona. Es mucho lo que se juegan los equipos, pero debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad». Carlos Martínez añadió que «las cosas se pueden decir con respeto, como promueve esta campaña. Las descalificaciones y los insultos son otra cosa».

«Queremos difundir el mensaje de respeto y queda trabajo por hacer» El subdirector de EL DIARIO VASCO, Juanma Velasco, inauguró la segunda edición del foro Kirolean Errespetuz destacando que esta iniciativa surgió en este periódico «después de mucho tiempo reflexionando sobre los problemas que veníamos observando en el deporte y en la sociedad. Empezamos nosotros con la iniciativa, con el objetivo de difundir el mensaje del respeto. Recibimos una respuesta súper positiva por parte de las instituciones». Velasco quiso poner en valor la aportación de todo el tejido deportivo del territorio para que esta iniciativa haya tenido éxito. «Esta campaña no sería nada sin la gente del deporte de Gipuzkoa», remarcó el subdirector de DV, que valoró el esfuerzo que viene manteniendo este periódico con la iniciativa Kirolean Errespetuz «tanto desde las informaciones de la redacción de Deportes como de otros departamentos», a través de reportajes y entrevistas semanales como anuncios de marketing con rostros conocidos del deporte guipuzcoano. Además, Kirolean Errespetuz ha acudido a distintos escenarios deportivos del territorio a difundir los valores de respeto y erradicación de la violencia. «Llevamos año y medio trabajando en esta iniciativa para difundir valores y nos queda mucho trabajo por delante por hacer», aseguró Velasco, confirmando el compromiso con la continuidad de Kirolean Errespetuz. Junto al subdirector de este diario participó en la inauguración del foro la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, Goizane Álvarez. La diputada foral se felicitó por la existencia de este programa y aseguró que el compromiso en pos del respeto y las buenas prácticas en el mundo del deporte «exige trabajo. En la violencia tiene mucho que ver el contexto». En este sentido, Goizane Álvarez destacó que hayan surgido herramientas para luchar contra este problema social, «como Kirolean Errespetuz, gracias a la iniciativa de EL DIARIO VASCO, Deportivity, con la Federación Guipuzcoana de Fútbol, o Errespeturik gabe, errespeturik ez, con el balonmano». Insistió en que «los valores generan un contexto u otro. Existen sistemas que justifican la violencia verbal y física. Nuestro objetivo es que el respeto sea el único terreno de juego de Gipuzkoa». La campaña Kirolean Errespetuz responde a la necesidad de combatir la lacra de la violencia que afecta al deporte en todas sus manifestaciones y surge del compromiso de DV con esa causa tras una profunda reflexión.