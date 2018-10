«El espectáculo que se vivió en la final mereció la pena» I.G. SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 07:56

«No fui el único ganador de la jornada del domingo. Creo que la aizkolaritza y los herri kirolak fueron los grandes triunfadores del día». 1.200 personas abarrotaron el Labrit de Pamplona y el campeón está más que agradecido. «Quedó demostrado que los seis aizkolaris llevábamos una gran preparación. Cuando se juntan aspectos diferentes bien conjuntados la gente responde. El espectáculo que se vivió mereció la pena. También hay que destacar el papel de los medios de comunicación, que en los días previos realizaron entrevistas y previas. Todo eso le llega a la gente».

También se cumplieron los pronósticos previos de Aitzol Atutxa donde hablaba de un duelo a tres y no un mano a mano entre Iker Vicente y él. «Como predije, no había que dejar de lado a Larrañaga. No sé por qué muchos solo hablaban de Vicente y de mí».

Tras el octavo tronco Larrañaga estaba pegado a siete segundos y no llegaba al medio minuto su desventaja tras el décimo. Larrañaga reconoció que a los dos últimos troncos llegó casi vacío de fuerzas y Atutxa asegura que al ritmo trepidante de corte que llevaron se preguntaba cuando se le iban a apagar las luces y si iba a poder llegar al final.

El resultado de esa marcha fueron los 37 minutos y 29 segundos que necesitó Atutxa para cortar los doce troncos. Una marca excepcional y que supuso el tercer mejor registro de los últimos quince años. «La final fue la certificación de que los tres primeros, con buena madera, somos capaces de cortar ese trabajo en 35 minutos. Si el domingo cortamos un lote más limpio recortamos esos dos minutos al reloj. ¿Cuántos campeonatos se han ganado por debajo de 35 minutos? Casi todas las txapelas de Arrospide y algunas pocas más. Estamos hablando de la considerada como la época dorada de la aizkora».