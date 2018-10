España se queda muy lejos de los mejores en la Longines FEI Jumping Nations Cup Final Sólo Pilar Cordón estuvo a la altura de la exigente cita en Barcelona JESÚS BALLESTEROS Barcelona Viernes, 5 octubre 2018, 23:47

No estará España en la gran final de la Longines FEI Jumping Nations Cup Final que se está celebrando en el Club de Polo de Barcelona desde este viernes y hasta el domingo. El equipo nacional no ha cubierto las expectativas y los recorridos de Manuel Fernández Saro con 16 puntos y de la jovencísima Laura Roquet Puignero con 22 puntos fueron determinantes para que no hubiese representación local en la gran cita del domingo. España fue la última con 34 puntos.

Quizás le pesó la responsabilidad a la joven amazona por aquello de competir en casa y ya en el primer obstáculo asumió que no iba a ser un buen recorrido. La buena actuación de Pilar Lucrecia Cordón quedó como una raya en el agua porque tampoco Eduardo Álvarez Aznar pudo enmendar la plana con sus 12 puntos. El jinete más en forma del panorama nacional no pudo hacer gala de su buen hacer para cerrar la primera eliminatoria con mejor sabor de boca.

Competirán este domingo por el trono de Holanda, la vigente campeona del Mundo así como Italia y Austria que empataron en lo más alto de la clasificación en esta primera fase de clasificación. Junto a ellos, también estarán Suecia, Bélgica, Irlanda, Suiza y Francia. Estos dos últimos países entraron entre los mejores gracias a su mejor tiempo ya que igualaron a ocho puntos con Alemania y Estados Unidos.

Competirán este sábado por la Challenge Cup junto a España, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Canadá, Gran Bretaña y los mencionados Alemania y Estados Unidos.

Un final muy igualado

Fue el exigente triple del tramo final del circuito el claro juez de la clasificación. Las monturas llegaban con el evidente cansancio acumulado y tras haber superado algunos obstáculos más que técnicos.

Al descanso se llegaba con Italia y Francia como claros dominadores tras superar sus dos primeros jinetes la clasificación sin ningún punto en contra. Todo estaba por decidir pues para la segunda mitad de las distintas selecciones. 15 países luchaban por estar en la gran final del domingo, pero sólo ocho tendrían el privilegio.

Aquí llegaba el gran varapalo para España que fallaba estrepitosamente con sus dos últimas monturas y se despedía con un mal sabor de boca. Con Italia y Austria intratables, no fue hasta la última ronda cuando se decidió la lista definitiva de naciones que saltarán por la corona mundial. Con un ajustado empate, los jueves tuvieron que echar mano del cronómetro para conformar que Suiza y Francia se unían a los mejores en Barcelona.

Cabe recordar que esta sábado se celebrará la Challenge Cup con los siete países no clasificados (21.00 horas) y que el domingo será la gran final con los otros ocho (15.00 horas).