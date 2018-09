Golf | Ryder Cup «Cuando ves el equipo de Estados Unidos, impresiona» 03:49 José María Olazabal, ayer en Le Golf National. José María Olazabal reconoce que es «la primera Ryder a la que vengo sin ningún tipo de presión, ni tarea para hacer» J. M. CORTIZAS GUYANCOURT. Viernes, 28 septiembre 2018, 09:29

Estaba satisfecho en el green del 12 tras acabar su participación en un mini torneo reservado para exganadores de la Ryder. José María Olazabal las ha vivido de todos los colores, como jugador, capitán y vicecapitán y en la historia perdura la poderosísima alianza que formó con Severiano Ballesteros, cuyo recuerdo está presente en las indumentarias y el vestuario del equipo europeo.

Desvela el hondarribitarra sentirse un tanto extraño por ser su presencia absolutamente lúdica. «Mi intención es disfrutar de esta semana. No lo he hecho nunca antes. Es la primera vez que he venido a la Ryder sin ningún tipo de presión, ni tarea. Estaré con los chicos y charlaré con ellos, pero siempre en un segundo plano, desde una situación más relajada», explica a los medios españoles.

Perro viejo en estas lides, sabe que el campeón parte con el respeto merecido y por ello pone el énfasis en un combinado de Estados Unidos que libra a libra es demoledor. «La última Ryder la ganó Estados Unidos así que desde ese momento las tornas parece que cambiaron en la última edición. Cuando ves el equipo de Estados Unidos, impresiona. Si no el mejor, que creo que lo es de las últimas ediciones, estará entre los dos mejores de la historia».

«Este Tiger es mucho más humano, más cercano, y debería ser positivo para su equipo»

Pero Olazabal rompe todas las lanzas imaginables en favor de su equipo. Y parte en su optimismo del factor campo. «Va a ser una Ryder Cup dura, difícil. Sí creo que el conocimiento del campo de alguna manera nos puede beneficiar. Es un campo que tampoco favorece a los grandes pegadores y en ese sentido se equilibran un poquito las fuerzas».

Si el triunfo americano dos años atrás fue incontestable se debió en buena parte a que por fin afloró química coral en una constelación de estrellas que no acababa de dar con la tecla de la convivencia e implicación. «Se está viendo ya en las últimas ediciones. El equipo estadounidense está evolucionando positivamente para ellos. Son más sólidos, con más espíritu de equipo y luego eso se nota a la hora de formar parejas, de compenetrarse los jugadores. Y lo vimos en la última edición, cuando se compenetraron muy bien». Y más ahora con la reencarnación de Tiger Woods. «Lo que no podemos poner en duda es que el Tiger de ahora es totalmente diferente al Tiger de hace unos años. Es mucho más humano, más cercano. En teoría debería ser positivo para el equipo de Estados Unidos».

De su debut recuerda que «me impresionó. No había jugado nunca antes un torneo con el gentío y el ambiente que se vive en una Ryder Cup. Es lo que más se me quedó grabado de ese día. Iba andando al tee del 1 con Severiano y el ruido y el bullicio impresionaban mucho». Y cree en que Jon Rahm, segundo vasco en la historia de la Ryder, puede tener ese espíritu coral que se busca. «El tiempo lo dirá, pero creo que sí. Es un jugador muy pasional, eso lo vemos en el campo... (ríe), a veces no positivamente, pero bueno, expresa sus sentimientos y creo que eso va a ser positivo también». Y reta a los franceses para «que sean bastante bulliciosos. Aquí hay respeto y habrá un buen ambiente».