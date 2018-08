Balonmano El equipo amarillo empieza a sudar Barthe, Seri, Cuétara, Tesoriere, De la Salud y Esteban Salinas, ayer antes del entrenamiento. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun dio ayer inicio a su pretemporada con cinco de sus seis nuevos fichajes | El entrenador Jacobo Cuétara asegura que «tengo ganas e ilusión y estoy muy contento con la plantilla» BORJA OLAZABAL IRUN. Jueves, 2 agosto 2018, 06:59

El Bidasoa-Irun comenzó ayer con su pretemporada. Teniendo en cuenta que la Liga Asobal va a empezar el fin de semana del 8 de septiembre con el partido en Artaleku ante Anaitasuna, los irundarras tendrán exactamente un mes y una semana de preparación de cara al exigente debut liguero. Y es que además de jugar contra los navarros, los de amarillo tendrán que medir sus fuerzas con el Atlético Valladolid, el Ademar León y el Barça.

Tras las pruebas médicas que tuvieron lugar el lunes y el martes, la nueva plantilla bidasotarra estaba citada a las siete y media de la tarde en Artaleku para volver a verse las caras y comenzar a trabajar a las órdenes de Jacobo Cuétara, que afronta su tercera campaña al frente del Bidasoa. El asturiano seguirá contando con la ayuda del hondarribitarra Borja Burguete en el banquillo, por lo que el cuerpo técnico bidasotarra no ha sufrido cambios durante el verano.

Donde sí se han dado muchas variaciones ha sido en el equipo. De los jugadores que comenzaron la pasada campaña, ocho no seguirán vistiendo la camiseta amarilla: Jon Vázquez, Eduard Nonó, Borja Lancina, Iago Muiña, Asier Zubiria, Markel Beltza, Mikel Redondo e Ivan Popovic. Para compensar estas marchas, la secretaría técnica ha realizado seis fichajes: Rudy Seri, Paco Barthe, Sergio de la Salud, Thomas Tesoriere, Esteban Salinas y Mikel Zabala.

El único de los nuevos que todavía no se ha incorporado al trabajo con el resto del equipo es el extremo eibartarra Mikel Zabala, que concluyó el domingo su participación en el Europeo júnior y que tendrá algunos días más de vacaciones.

Cambios por puestos

Teniendo en cuenta los cambios experimentados por la plantilla, el equipo quedará de la siguiente manera si nos fijamos en las demarcaciones de los jugadores que se han ido y de los que han llegado:

La portería estará ocupada por Xoan Ledo y Rangel Luan. El año pasado el equipo acabó con tres porteros, pero la retirada de Asier Zubiria deja la meta cubierta por el gallego y el brasileño. En el extremo izquierdo el club ha hecho un cambio de cromos. No seguirá Jon Vázquez y en su lugar jugará Mikel Zabala. Seguirán Adrian Crowley e Iñigo Aldaba. En el lateral izquierdo sigue Leo Renaud, pero han llegado Rudy Seri, que deberá hacer las veces de Eduard Nonó, y Paco Barthe, que sustituye a Markel Beltza como especialista defensivo pero que también aportará en ataque. El puesto de central será para Jon Azkue y Sergio de la Salud, que llega en lugar de Borja Lancina. En el lateral derecho Iago Muiña se marchó mediada la temporada pasada y seguirá Rodrigo Salinas. El extremo derecho es lo único que no se ha tocado y en ese puesto jugarán Kauldi Odriozola e Iñaki Cavero. Y en el pivote seguirá Iker Serrano, que compartirá demarcación con dos de los fichajes, Esteban Salinas y Thomas Tesoriere, que es otro de los especialistas defensivos fichados por el club. Aquí no siguen Ivan Popovic ni Mikel Redondo.

Plantilla Xoan Ledo portero Rangel Luan portero Adrián Crowley extremo izquierdo Iñigo Aldaba extremo izquierdo Mikel Zabala extremo izquierdo Leo Renaud lateral izquierdo Rudy Seri lateral izquierdo Paco Barthe lateral izquierdo Jon Azkue central Sergio de la Salud central Rodrigo Salinas lateral derecho Iñaki Cavero extremo derecho Kauldi Odriozola extremo derecho Iker Serrano pivote Esteban Salinas pivote Thomas Tesoriere pivote

Altas Rudy Seri (Selestat Alsace-Francia), Paco Barthe (BBM Bietigheim-Alemania), Sergio de la Salud (US Creteil-Francia), Esteban Salinas (Benidorm), Thomas Tesoriere (Nimes-Francia), Mikel Zabala (Eibar Eskubaloia)

Bajas Asier Zubiria, Mikel Redondo, Markel Beltza Eduard Nonó (retirados), Jon Vázquez (Tolosa), Borja Lancina (Granollers) e Ivan Popovic (Granollers)

Con su equipo puesto en marcha, el entrenador Jacobo Cuétara tiene claro que «las ganas por comenzar y la ilusión de cara a esta nueva temporada son grandes. Hemos tenido dos meses para cargar las pilas y ahora toca trabajar».

«Muy contento con la plantilla»

Del grupo que tiene entre manos cuenta que «estoy muy contento con la plantilla, es muy buena para trabajar. Siempre hay que encontrar el equilibrio de mantener un bloque con gente que conoce el sistema y tener nuevos jugadores que se acoplen sin problemas. Pero los nuevos son jugadores que a nivel cero de trabajo con el resto del equipo, van a poder aportar por la calidad que tienen».

Uno de los grandes cambios del Bidasoa de este año está en la defensa. Se han marchado los tres pilares del centro del 6:0 y han llegado tres nuevos. «Hemos perdido a los tres que jugaban en el centro y tendremos que trabajar con los nuevos, pero también es cierto que los que defienden como segundos y los porteros ya conocen el sistema y eso hará más fácil la adaptación».

Y de la pretemporada que tiene por delante, en la que el Bidasoa jugará seis amistosos empezando el día 17 en Zarautz contra el Logroño, explica que «nos vamos a medir a grandes equipos porque me gusta pegarme en el verano y que estos equipos nos enseñen nuestras deficiencias para preparar mejor un duro inicio liguero. También tendremos en verano un pequeño 'stage' en Ribadesella que servirá para que los jugadores se refresquen, hacer otro tipo de actividades... Este 'stage' es importante para el club porque vamos invitados y eso quiere decir que nos estamos convirtiendo en un equipo atractivo».