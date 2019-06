Balonmano Emma Boada: «El Bera Bera es el equipo indicado para luchar por los títulos» Emma Boada posa junto a Tati Garmendia con la camiseta del Bera Bera. / Bera Bera La central catalana llega al conjunto guipuzcoano procedente del Rincón Fertilidad de Málaga; se muestra ambiciosa IKER MENDIA Miércoles, 5 junio 2019, 18:06

Emma Boada jugará la próxima temporada en el Bera Bera. La central catalana, que llega procedente del Rincón Fertilidad de Málaga, ha apuntado que «el Bera Bera es el equipo indicado para luchar por los títulos. Quería salir de la zona de confort y por eso he venido a un sitio donde sabía que tendré que dejarme la piel cada día en los entrenamientos, donde sé que los minutos me los tendré que ganar en los entrenamientos. Creo que todas las jugadoras buscamos eso: seguir aprendiendo, mejorando, siendo más competitiva cada día...».

La joven jugadora también ha apuntado que «desde que empecé a jugar en División de Honor, el Bera Bera es un club en el que me he fijado mucho por su forma de jugar. A mí es un estilo que me gusta porque me gusta mover el balón, jugar de un lado a otro y para mí el equipo que mejor lo hace es este y en ese sentido jugar aquí era lo mejor».

Ella, como el resto de sus compañeras, quiere ganarlo todo: «Lo que quiero es ganarlo todo, aunque creo que hay que ir poco a poco. Quiero ganar la Supercopa, la Liga y la Copa».