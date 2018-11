Triatlón Eneko Elosegi: «Volver a competir es una satisfacción para mí» Eneko Elosegi en Beasain, su localidad natal. / LOBO ALTUNA Tras romperse el cuello en marzo de 2017, ha vuelto al triatlón al más alto nivel MIKEL DEL VAL SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:27

Eneko Elosegi (Beasain, 1983) vuelve a disfrutar del triatlón. En marzo de 2017 se rompió el cuello en un accidente mientras entrenaba en bicicleta. Se cayó en una rotonda. Después de una larga recuperación, y con la posibilidad en el aire de que no pudiera volver a practicar deporte, el triatleta ha vuelto a competir a gran nivel. La mejor prueba es la sexta plaza que logró el pasado sábado en el Ironman de Malasia (1,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y un maratón). «Volver así es una gran satisfacción para mí. Ese es mi mayor premio», advierte.

Elosegi lleva un 2018 repleto de éxitos y buenos resultados. El triatleta admite que «a nivel de resultados ha sido un gran año. La recuperación de la lesión fue muy larga. Me dijeron que igual no podía volver a hacer deporte, así que ahora estoy feliz, súper contento».

Teniendo en cuenta la clasificación de mejores triatletas españoles del año, Elosegi es el tercer atleta más laureado tras Javier Gómez Noya y Miquel Blanchart, pero no es algo que le preocupe. «Me llena más verme otra vez compitiendo que cualquier clasificación. Ese es el mayor premio».

Elosegi es un deportista ambicioso y admite que «pese a que las sensaciones durante las pruebas en las que he competido han sido buenas, no me conformo, siempre quiero más». En frío, se da por satisfecho por poder estar a pleno rendimiento después del mal trago pasado. «Viendo de dónde vengo, estoy muy contento con todo lo que he hecho».

Su mejor resultado de la temporada fue el cuarto puesto que cosechó en el Ironman de Filipinas. Aunque el del país asiático no ha sido el único buen resultado de Elosegi en lo que lleva de curso ya que también se ha clasificado entre los diez primeros en las pruebas de Taiwán, donde fue octavo, y en la reciente de Malasia, en la que fue sexto.

Su ficha Nació en Beasain en 1983 Es triatleta especializado en Ironmans. La lesión Tras un grave accidente se fracturó el cuello en marzo de 2017. Esta lesión le marcó, y tras un largo proceso de recuperación ha vuelto a competir al más alto nivel. Temporada 2018 Top 10 en los Ironmans de Filipinas (4º), Taiwán (8º) y Malasia (6º). Futuro Continuar disfrutando del triatlón. Le hace especial ilusión poder participar en el Ironman de Vitoria en 2019.

Pese a sus buenos resultados deportivos, Elosegi da más valor a cómo ha sido capaz de sobreponerse a la grave lesión. «Llevo muchos años compitiendo y durante este tiempo he quedado muchas veces entre los diez primeros. Cuando estuve fuera por la lesión le di muchas vueltas a la cabeza pensando que igual no podría volver a competir. El nivel que hay en este tipo de pruebas es altísimo, por lo que volver a este nivel ha sido una gran satisfacción personal para mí», admite.

Elosegi rememora cómo fueron esos meses de rehabilitación. «Las primeras semanas fueron muy duras, no quería aceptar que me podía quedar sin practicar deporte de por vida. Por un lado me decía que tenía que aceptar la situación pero mi otro yo quería recuperarse para competir. Cuando lo acepté, empecé a progresar. Y hasta hoy. Estoy disfrutando más que nunca».

Temporada positiva

En el largo periodo de recuperación, Elosegi tuvo muchos momentos para reflexionar y decidió que enfocaría su carrera de otra forma, pensando en él. «Todo esto del triatlón lo hago por mí, porque me apasiona, por eso escogí las pruebas que más me gustaban y me motivaban. Elegí sitios que conocía y que se amoldaban a mis características».

Su ambición le lleva a no conformarse nunca, así que ahora, una vez recuperado, quiere más. «Después de salir de la lesión, tampoco quería marcarme unas expectativas altas, pero he vuelto, he competido y siempre quiero mejorar. Es algo innato a todo deportista».

Con el sexto puesto conseguido en el Ironman de Malasia, Elosegi da por concluida la campaña. De cara al próximo ejercicio, admite que «me gustaría correr el Ironman de Vitoria, aunque participar en cualquier prueba del circuito me hace ilusión». Lo que sí tiene claro, y más a sabiendas de dónde viene es que «quiero seguir mejorando y disfrutando del triatlón».