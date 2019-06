Piragüismo Elosegi, séptimo en el Europeo y Chourraut sin final por un suspiro Ander Elosegi. En la Copa del Mundo de sprint, Iñigo Peña busca hoy una medalla en K-2 1.000 con Paco Cubelos I. A. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 2 junio 2019, 08:41

Cuando una cita grande se disputa en casa, la ilusión y las expectativas son mayores. Y, si no se cumplen, también es grande la decepción. Así fue ayer para Maialen Chourraut, que se quedó fuera de la final por doce centésimas. En cambio, Ander Elosegi sí entró en la deseada final y acabó en séptima posición.

Por la mañana en la semifinal el irundarra fue uno de los más rápidos, aunque por un toque se fue a la séptima posición. En cualquier caso, había cumplido con el objetivo principal del campeonato, llegar a la final, algo que ha conseguido en los seis últimos Europeos.

Por la tarde Elosegi volvió a bajar como sabe, aunque con algún pequeño error y de nuevo con un toque. Cuando acabó tenía el segundo mejor tiempo, pero quedaban seis canoistas por bajar y cinco de ellos mejoraron su registro. Finalmente, séptima posición para el representante de Santiagotarrak, a cuatro segundos del podio y a seis del oro.

El irundarra aseguró estar «muy contento. Una vez en la final tenía ilusión de luchar por las medallas, pero se ha visto que los más fuertes han sido superiores. Mi rendimiento ha sido bueno, me siento en buena forma y estoy satisfecho con lo que he hecho. Este séptimo puesto me da confianza para esta temporada importante y para el objetivo de conseguir la plaza olímpica en el Mundial en septiembre».

Para Maialen Chourraut el canal de Pau volvió a ser traicionero por centésimas. Siete le separaron de la final del Mundial en 2017 y doce de la del Europeo ayer. La diferencia es que en este caso la lasarteoriatarra pagó un importante error en la parte inicial del recorrido, un error que como ella misma reconoce «por sí solo te deja fuera. He salido sin control de un remonte y no he podido coger la siguiente puerta. He tenido que remontar, con los segundos de más y la carga física que eso conlleva. Pese a todo, no he perdido la esperanza y he seguido a tope y he sido rápida, pero al final he tenido otro error y ya ha sido imposible. Me quedo con pena de no estar en la final, pero también con lo positivo de pelear todo lo que he peleado hasta el final».

Hoy será el turno de Klara Olazabal en C-1 y Joan Crespo y Samuel Hernanz en K-1, primero en las semifinales y, si están entre las diez primeras o los quince primeros, en las respectivas finales.

Peña, a por medalla

Quien tiene asegurada su presencia en la final, en este caso de la Copa del Mundo de sprint que se está celebrando en Duisburg, es Iñigo Peña.

Junto con Paco Cubelos, el zumaiarra fue segundo en la semifinal de ayer, logrando uno de los tres billetes que había en juego. A falta de 250 metros, Peña y Cubelos estaban virtualmente empatados con otros dos botes en segunda posición, pero con un buen sprint final dejaron al cuarto a casi tres segundos.

Begoña Lazcano tiene hoy la semifinal de repesca en K-4 500.