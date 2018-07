Ehunmilak «Hemos hecho lo que había que hacer, pero me produce ganas de llorar» Valdivieso dio consignas antes de la salida. / Mayayo El director de la prueba, Mikel Valdivieso, está satisfecho por cómo salió la evacuación, pero triste por la suspensión LARRUNARRI Domingo, 15 julio 2018, 08:24

Los atletas fueron los grandes perjudicados porque estas carreras exigen mucha preparación y no pudieron cumplir con sus objetivos, pero quienes peor lo han pasado en las últimas horas han sido los organizores. En la salida, Mikel Valdivieso, director de la prueba, pedía sentido común a los participantes y fue precisamente eso, sentido común, lo que les empujó a tomar la decisión de suspender la Ehunmilak y la GH2.

Valdivieso relata que «en la salida de la G2H ya veíamos relámpagos. El parte decía que la tormenta iba a pasar cerca, pero no por encima de nosotros, como ha sucedido. El viento roló y provocó que, pasando por Urbasa, la tormenta se metiera de lleno en Gipuzkoa y viendo cómo se estaba poniendo la situación, decidimos suspender. La cantidad de rayos que cayó la madrugada del viernes al sábado fue espectacular y no podíamos arriesgarnos».

El director de la prueba no tiene ninguna duda de que «hemos hecho lo que teníamos que haber hecho y esto me va a permitir dormir tranquilo», aunque no puede ocultar que la decisión «me produce una enorme tristeza y hasta ganas de llorar. Una organización de este calibre requiere mucho trabajo. Lo hacemos de manera altruista, pero pasamos verdaderamente momentos muy duros a lo largo del año. Con lo que cuesta sacar este proyecto adelante… y de golpe, por las tormentas, lo tenemos que suspender. ¡Claro que resulta duro».

El máximo responsable de la Ehunmilak tiene muy en mente lo que supone esta suspensión para los corredores y se lamenta «porque parece que le hemos robado la ilusión a los atletas que venían a participar en estas dos pruebas tras mucho esfuerzo de preparación y entrenamiento».

Con lo que sí se va a quedar es con el buen trabajo que realizaron a la hora de la evacuación. «Nos preparamos todo el año para ponernos en los peores escenarios. Estábamos preparados y por eso funcionó como funcionó. Tuvimos una grandísima ayuda de la Cruz Roja, montamos una importante red de autobuses... Los corredores nos han agradecido la enorme capacidad de reacción y creo que hemos dado una gran lección de lo que es una complicada operación de evacuación. Todo el mundo tenía claro que había que suspender y eso ha facilitado las cosas».