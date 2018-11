Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco. octavo en el Mundial de Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco (segundo por la derecha) junto a sus compañeros de relevos. / RFESS El donostiarra se lamenta de un descuido en la prueba que le ha alejado de las medallas ANA VEGA Domingo, 25 noviembre 2018, 10:47

El donostiarra Eduardo Blasco, ha finalizado su participación en el Mundial de Salvamento y Socorrismo que se celebra en Adelaida (Australia) con dos octavos puestos. Podría parecer un buen resultado pero que deja un sabor agridulce al nadador. El guipuzcoano explica desde las antípodas que con la marca realizada en las series clasificatorias en la prueba de 50 metros arrastre de maniquí «hubiera sido segundo en la final». Pero en la final un descuido le alejó de las medallas. «Ha sido terrible -resume el donostiarra- he ido primero todo el rato, más de un segundo mejor que en la preliminar, pero se me ha caído el maniquí al fondo y sólo he podido quedar octavo. Pero eso ya es historia», relata, resignado.

Blasco se consuela pensado que, una vez más, ha estado entre los mejores. «Es mi quinta final internacional en Salvamento, dos Europeoas, dos Mundiales y unos World Games y he obtenido el mejor resultado individual masculino del equipo español pero el sabor es agridulce».

Blasco ha logrado además otros dos octavos puestos en relevos: en el de 4x50 metros combinado así como en el de tubo con rescate junto a Gonzalo Mateo, Andrey Maese y Francisco Javier Catalá y una decimoprimera plaza en el relevo 4x25 remolque maniquí junto a Carlos Alonso, Andrey Maese y Jorge Ortega.

Respecto al resto del equipo español, el donostiarra destaca a su compañera de equipo en el club Noja Playa Dorada, la gallega Antía García, que se ha convertido en la nueva campeona del mundo en 100 metros remolque de maniquí con aletas.