Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco, doble campéon de Francia de Salvamento y Socorrismo El nadador donostiarra logra el oro en 50 arrastre y 100 combinada y se convierte así en el primer nadador en ganar en dos países en un mismo año

Eduardo Blasco (San Sebastián, 1994) se ha impuesto este pasado fin de semana en la ciudad francesa de Tarbes en las pruebas de 50 arrastre y 100 combinada en el Campeonato de Francia de Salvamento y Socorrismo. El donostiarra suma de esta manera un nuevo logro a su extenso currículum deportivo ya que se convierte en el primer nadador de esta modalidad en lograr vencer en dos países distintos en una misma temporada. Eduardo Blasco, que ha competido en el campeonato francés con el Biarritz Sauvetage Cotier, logró además la medalla de bronce en el relevo de 4x25 arrastre. «Estoy muy contento a nivel deportivo. La medalla en el 50 arrastre entraba dentro de mis previsiones pero el oro en 100 combinada ha sido totalmente inesperado, no me la esperaba para nada. Por la mañana me costó mucho nadar y me clasifiqué para la final en sexta posición. En la final me sacaban tres metros antes de coger el maniquí pero recorté muy bien en el buceo y acabé muy fuerte, para mi sorpresa por delante de los demás».

El 50 arrastre, prueba en la que ha sido Campeón de España en los últimos cinco años, fue más duro: «Creo que salí demasiado rápido, muy revolucionado, iba para récord de España pero los últimos tres metros se me hicieron eternos. Pensaba que podía hacer mejor tiempo pero aún así estoy satisfecho con mis resultados y muy contento con la experiencia de competir en Francia».

El nadador guipuzcoano, contento con sus marcas, destaca el nivel deportivo de los campeonatos franceses. «En los nacionales de Francia hay quizás menos participación que en unos campeonatos de España pero es porque las mínimas para participar son muchísimo más exigentes. Entre los participantes había nadadores olímpicos y gente muy profesional. El Salvamento y Socorrismo es un deporte muy valorado en Francia y se ve que el público es entendido en la materia. Las gradas estaban a reventar y eso se agradece. Además hay premios en metálico, cosa que se agradece para poder afrontrar viajes a otras competiciones».

El calendario de Eduardo Blasco no para ya que este próximo fin de semana se celebra en Torrevieja el Open de España de Salvamento y Socorrismo. La participación de Eduardo Blasco en esta competición está en el aire ya que el donostiarra se confiesa muy cansado «de tanto viaje y tanta competición. Hay que tener en cuenta que en diciembre estábamos en Australia compitiendo en el Mundial. A ver cómo llegamos». El abierto de España es al mismo tiempo primera prueba de la Copa de Europa, competición que el donostiarra ya ganó el año pasado.