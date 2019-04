Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco, a la conquista de Francia El nadador donostiarra Eduardo Blasco en una competición reciente. El nadador donostiarra compite este fin de semana en los campeonatos nacionales franceses de Salvamento y Socorrismo ANA VEGA Martes, 23 abril 2019, 18:22

Bajo las filas del Club de Salvamento de Biarritz, el donostiarra Eduardo Blasco acude este próximo fin de semana al campeonato nacional de Francia de Salvamento y Socorrismo. Blasco llega a la cita con la mejor marca en 50 metros arrastre y la tercera mejor marca en 100 metros combinada. El guipuzconano reconoce que no llega en muy buen momento de forma pero aún así confía en poder llevarse el triunfo en la prueba corta, su gran especialidad. «No he descansado mucho porque la semana siguiente es el Abierto de España de Primavera y estoy intentando alargar un poco la puesta a punto. Está siendo una temporada dura, con un calendario exigente y no he podido descansar mucho pero creo que tengo buenas opciones de ganar en el 50».

El donostiarra se muestra motivado para esta cita ya que en el caso de vencer se convertiría en el primer nadador en ser campeón tanto en Francia como en España.

Eduardo Blasco viajará el jueves a Tarbes, localidad donde se celebra el nacional de Francia y competirá el fin de semana. Después le espera una semana de entrenamientos y el primer fin de semana de mayo se celebrará el Open de España.

Tras el Open de España Blasco volverá a cambiar de disciplina para centrarse en la natación con aletas ya que tendrá que asistir a una toma de tiempos en Getxo valedera para clasificarse para los Europeos de Grecia. Además volverá a participar en las jornadas de la copa de Europa que tendrán lugar en mayo.