Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco, campeón de España de Salvamento y Socorrismo por quinto año consecutivo El nadador donostiarra Eduardo Blasco. El nadador donostiarra logró el oro en las pruebas de 100 combinada y 50 arrastre en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo celebrado en Torrevieja ANA VEGA Miércoles, 6 marzo 2019, 15:23

Eduardo Blasco (San Sebastián, 1994) se ha convertido en el primer nadador en lograr cinco títulos consecutivos en una prueba del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo, una modalidad que va ganando cada vez más adeptos. Blasco, que compite en el Club Noja Playa Dorada y que también practica con éxito la natación con aletas, ha vencido este pasado fin de semana en las pruebas de 100 combinada y 50 arrastre. Además también se hizo con la plata del relevo 4 x 25 y con el triunfo de su equipo Noja Playa Dorada que se proclamo campeón de España absoluto.

Los dos oros han resultado toda una sorpresa para Eduardo Blasco que considera que no llegaba en muy buena forma al campeonato. «La verdad es que no me lo esperaba para nada. En las preliminares, a pesar de ir dosificando, no me encontré muy bien pero, por suerte, por la tarde todo salió bien. Se nota que estoy compitiendo menos y quizás eso me ha ayudado en la competición».

Tras analizar los resultados, Blasco considera que puede mejorar en sus próximas citas. En unas semanas competirá en el Campeonato de Francia de Salvamento y Socorrismo donde los tiempos que ha realizado este pasado fin de semana le podrían suponer vencer en el campeonato. Después llegará el Open de España donde Eduardo espera hacer un buen papel de cara a clasificarse para la cita europea que tendrá lugar en septiembre en Riccione (Italia). «Viendo los tiempos que he hecho ahora no es descartable que pueda rebajar el récord de España en 50 arrastre pero vamos a ir paso a paso y a ver cómo llegamos».

Visita a las instituciones

Los éxitos de Eduardo Blasco han sonado en las instituciones guipuzcoanas y el nadador donostiarra ha sido recibido estos días por la directora de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa así como por el alcalde de San Sebastián. Ambas instituciones han felicitado al deportista tanto por su carrera como por sus últimos resultados y han prometido estudiar su situación para poder incluirlo entre los deportistas guipuzcoanos destacados.