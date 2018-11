Salvamento y Socorrismo Eduardo Blasco: «Por fin competiré con una ikurriña en el gorro» Edu Blascon con el gorro con la ikurriña del club Biarritz con el que también competirá esta temporada. El donostiarra Eduardo Blasco ficha por el club Biarritz de Salvamento y Socorrismo poco antes de partir hacia Australia para participar en los Mundiales de esta modalidad ANA VEGA Lunes, 12 noviembre 2018, 10:08

No hay respiro en el día a día de Eduardo Blasco. El deportista donostiarra, que compite tanto en natación con aletas como en salvamento y socorrismo y que está considerado como deportista de alto nivel en ambas modalidades, ha añadido un aliciente más a su exigente rutina. Desde este mes de noviembre competirá además con el club Biarritz Souvetage Cotier. Eduardo Blasco ya es miembro del Club Natación y Salvamento Noja Playa Dorada pero tras recibir una oferta del equipo de Iparralde y consultarlo con su propio club, decidió dar el paso y competir también en Francia. «Allí el Salvamento y Socorrismo es mucho más conocido que aquí. Tiene mucha más visibilidad y es muy motivante competir con gente de mayor nivel. Además por fin podré competir con un gorro que lleve la ikurriña y eso es algo que me hace mucha ilusión», señala el donostiarra que desde muy joven tuvo que salir de Gipuzkoa y siempre ha competido en clubes de otros territorios.

Eduardo Blasco viajará este próximo miércoles a Madrid para unirse a la selección española que participará en los Mundiales de Salvamento y Socorrismo que tendrán lugar desde el día 21 en Australia, más concretamente en Adelaida en las pruebas de piscina y en Glenelg en las de playa. Los socorristas seleccionados se concentrarán el 16 de noviembre y regresarán de Australia el día 27.

En el pasado Campeonato del Mundo, que se disputó en Holanda en 2016, el mejor resultado de Eduardo Blasco fue un quinto puesto en 50 metros arrastre. En esta ocasión el donositarra competirá en dos pruebas: el 50 metros arrastre y el 100 metros combianada.

Este fin de año lo dedicará por lo tanto al salvamento y socorrismo pero eso no significa que piense dejar de lado la otra disciplina que practica. El pasado mes de julio tomó parte en el mundial de natación con aletas que tuvo lugar en Belgrado. Las cosas no fueron del todo bien ya que Blasco no consiguió entrar en las finales pero los resultados adversos no son algo que frenen a este donostiarra. «La seleccionadora me animó mucho. Me dijo que no me preocupara, que todavía soy joven (23 años) y que ahora mismo están pensando en hacer un buen equipo a largo plazo teniendo en cuenta que el deporte será olímpico en 2024».

A pesar de que ahora mismo esté centrado en el salvamento Eduardo Blasco piensa seguir compitiendo con aletas. «Seguiré entrenando y trabajando para intentar entrar un año más en la selección española. Eso sí, este verano el cuerpo ya me ha dado un aviso por lo que tendré que ser más selectivo con las competiciones en las que participe. Miraré el calendario de ambas disciplinas, en el caso del salvamento tanto en España como en Francia, y después elegiré las que más me convengan. Quiero seguir compitiendo pero compitiendo bien»