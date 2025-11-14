'Touchdown', 'primer down' o 'formación en escopeta' son términos cada vez más familiares. El interés por la NFL crece en casi todo el mundo ... donde el deporte de los cascos ha pasado de ser un desconocido a «verse un montón camisetas de los equipos». El donostiarra Iker Sagasti, uno de los mayores expertos del país, narrará mañana (Cuatro, 15.30) el primer partido que se juega en España entre los Dolphins yCommanders.

– Haga de maestro de ceremonias.

– El partido empieza a las tres y media en el Santiago Bernabéu, pero en Cuatro la retransmisión comenzará a las tres. El informativo de Deportes con Joseba Larrañaga empezará con él y conmigo, y de ahí enlazaremos con la previa del partido y después con la retransmisión.

– ¿Qué supone un partido en el Bernabéu, en este caso, entre Miami Dolphins y Washington Commanders?

– Es mucho más importante de lo que la relevancia del partido pueda tener. El partido viene con un equipo que llegó a final de conferencia el año pasado, como es Washington, pero que por las lesiones le está costando mucho, y con unos Dolphins, con los que nadie contaba y que la semana pasada ganaron a un favorito como los Bills y de repente, si ganan el Bernabéu, sueñan con poder engancharse a la pelea por los playoff.

– ¿Y hay más?

– Sí. La NFL tiene la vista puesta en el país como un mercado prioritario por todo lo que tiene que ver con la unión, con el mercado latino, público latino-estadounidense y de Hispanoamérica, pero también como un epicentro europeo y, además, con todo lo que tiene en cuanto a turismo y demás. Esto es un dato que nos ha sorprendido mucho. La NFL nos ha dicho que el Madrid Game es el partido con más solicitudes de prensa acreditada desde Estados Unidos de la historia de los partidos europeos. Más que cualquiera de Londres, más que el de Dublín y más que los de Alemania.

– ¿A qué se puede deber esto?

– Esa unión entre Madrid y Miami, que son ciudades hermanadas, y el propietario de los Dolphins, que además tiene intereses económicos en Madrid. Eso hace que los Dolphins se hayan fijado en Madrid con idea de que se acabe convirtiendo en su segunda casa.

– ¿Cómo han ido los partidos que se han disputado en Dublín, Londres y Berlín?

– Ha sido espectacular porque en Dublín se jugaba por primera vez, y se jugó en un estadio en el que normalmente se juega a fútbol gaélico, pero que tiene casi 80.000 sitios y se llenó hasta los topes. También es verdad que Irlanda y los Pittsburgh Steelers, que jugaron allí, tienen una unión sentimental muy grande. Fue un éxito tremendo también en la ciudad y demás.

– ¿Y en Londres y Berlín?

– En Londres el público está más acostumbrado y sigue llenando el estadio, tanto cuando juegan en el estadio del Tottenham como en Wembley. En Berlín también se jugaba por primera vez este pasado domingo y el partido era muy bueno, pero el aspecto que tuvo el estadio olímpico nos dejó con mal sabor de boca. El escenario para los deportistas o para los jugadores de la NFL tenía una mística muy importante porque fue donde Jesse Owens ganó los cuatro oros y demás. En ese vínculo funcionó muy bien. Y ahora viene Madrid, que en teoría debería ser un pelotazo también.

– ¿Sold out o hay entradas todavía?

– Sold out (todo vendido), pero con asterisco. Cuando en junio salieron las entradas a la venta, se batió el récord de más solicitudes con más de dos millones de personas en la cola virtual y en un cuarto de hora estaban agotadas. El caso es que, para que el no lo sepa, todos los 'ticket holders', es decir, los socios del equipo que juega como local tienen derecho a acceso a entradas, y algunos, por lo que sea, las devolvieron. Esas entradas se sacaron a la venta hace dos semanas y también han volado, así que estará lleno.

– ¿Precios desorbitados o precios que la gente pueda pagar?

– Hay precios populares que van de los 90 a los 160 en las tribunas superiores, y luego, evidentemente, si quieres estar en la yarda 50 y en las primeras filas, vas a pagar precios que se acercan a los 1.000 euros.

– ¿Nota que cada vez se ven por la calle más personas con camisetas y distintivos de la NFL?

– Sí se nota, se nota. Estos últimos días he tenido que estar por Madrid preparándolo todo y en la calle se siente porque evidentemente están adornadas. Hay tres meninas pintadas con los colores de los Dolphins de la NFL y de los Commanders, hay zonas acondicionadas, lazona experience, para que la gente juegue, la Plaza de España está tomada por los Dolphins... Se empiezan a ver camisetas y ya no solo en Madrid.

– ¿En qué debe fijarse alguien que se acerque por primera vez a este deporte?

– El objetivo final es llegar a la parte final del campo, pero en vez de meter el balón en una portería como ocurre en el fútbol, el atacante tiene que entrar en la llamada zona de anotación para recibir a pase de un compañero el balón ahí dentro o también hay posibilidad entrar con él en las manos. También hay objetivos parciales como avanzar un mínimo de diez yardas cuando se ataca para lo que cada equipo tiene cuatro oportunidades. Si no lo hace, el balón pasará al equipo rival. En la retransmisión de televisión se verá una línea virtual amarilla, que es el objetivo que el equipo atacante debe alcanzar. Se puede hacer corriendo o pasando. Así que bajo estas premisas, el objetivo de cada equipo es claro: los atacantes, avanzar y los defensores impedirlo. Hay mucho de físico, pero también mucho de cabeza y de estrategia.

– Chocar contra una línea defensiva es como pegarse contra una pared, ¿no?

– Es darse con un muro de hormigón. Cuando vean que alguien asfalta a otro jugador, si el jugador tiene el balón en las manos, que se vayan haciendo la idea de que eso no es falta.