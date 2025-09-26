Dos guipuzcoanos por primera vez en la máxima categoría

Este fin de semana se dará el pistoletazo de salida a la máxima competición estatal de tenis de mesa. Tras un intenso verano de preparación ... y reflexión sobre cómo afrontar la nueva temporada, llega el momento de sacar las palas de las fundas, estrenar pelotas y ponerse frente a la mesa con el objetivo de ganar el primer partido del curso. Por primera vez en la historia, dos equipos guipuzcoanos en la Superdivisión masculina, el Irun Leka Enea y el Atlético San Sebastián.

El conjunto irundarra ascendió a la máxima categoría en 2005 y allí has estado siempre, salvo en la temporada 2008/09. No sólo es un clásico de la Superdivisión, sino que incluso ha llegado a ser subcampeón y se clasifica de manera habitual para competiciones europeas.

La gran novedad de este curso es el regreso de Endika Díez a Irun tras dos temporadas en Francia. Fue el estandarte del club irundarra durante muchos años, llegó a ser campeón de España en 2020 tras varios años finalista, y será la referencia del equipo, junto con los guipuzcoanos Jon Ander Gerrikabetia y Dani Palacios.

Esos tres forman la columna vertebral del equipo, en el que irán entrando de forma ocasional Mihai Bobocica (Italia), Olah Bendek (Finlandia), Ibrahima Diaw (Francia), Jas Michal Zandecki (Polonia), Mohamed Ahmed Elbeialy (Egipto) y Tommaso Giovanetti (Italia).

El Irun Leka Enea tiene un partido complicado para empezar, hoy a las 18.00 en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, contra el Cajasur Priego de Córdoba, gran dominador del tenis de mesa estatal, vigente campeón de Liga y Copa y ganador de diez ligas desde 2012.

Ander Cepas, la referencia

Los irundarras conocen bien la Superdivisión, pero el Atlético San Sebastián, dirigido por Santi Mendirichaga, debutará como recién ascendido. Fue en el polideportivo de Bera Bera donde, el pasado mes de mayo, la plantilla logró coronarse como equipo de la máxima categoría del tenis de mesa. El empuje de la afición, que llenó las gradas, actuó como revulsivo y se materializó un objetivo largamente anhelado.

Así se espera que sea también el domingo (11.00 horas) en el estreno ante el Cer L'escala. El equipo catalán, que logró la permanencia la pasada campaña, se encontrará con la alineación local formada por Jon Persson, Andrea Puppo y Ander Cepas. Tres deportistas con hambre de dar al Atlético San Sebastián la primera victoria de su historia en la Superdivisión.

Jon Persson (Suecia, 1986), ganador del bronce por parejas en el Campeonato Europeo de 2022, aportará experiencia y veteranía a una alineación cuanto menos jóven. Andrea Puppo (Italia, 2003), bronce en el Campeonato de Europa júnior celebrado en Belgrado, se encargará de aportar esa frescura y ambición que tanto le gusta a un entrenador. Y por último, el gran Ander Cepas (Donostia, 2004), ganador del bronce en los Juegos Paralímpicos de París, será el encargado de representar el talento de casa.

El derbi llega pronto

El primer derbi guipuzcoano de la Superdivisión masculina llegará enseguida, en la segunda jornada. No obstante, falta un mes para su celebración. Será el 24 de octubre en Irun. Una fiesta del tenis de mesa