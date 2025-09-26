Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tenis de mesa

Dos guipuzcoanos por primera vez en la máxima categoría

El Leka Enea Irun es un fijo de la Superdivisión, en la que se estrena el Atlético San Sebastián

I. Aristizabal y X. Manzanares

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:02

Este fin de semana se dará el pistoletazo de salida a la máxima competición estatal de tenis de mesa. Tras un intenso verano de preparación ... y reflexión sobre cómo afrontar la nueva temporada, llega el momento de sacar las palas de las fundas, estrenar pelotas y ponerse frente a la mesa con el objetivo de ganar el primer partido del curso. Por primera vez en la historia, dos equipos guipuzcoanos en la Superdivisión masculina, el Irun Leka Enea y el Atlético San Sebastián.

