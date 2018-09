Carreras de montaña La donostiarra Uxue Fraile brilla en la Ultra Trail del Mont Blanc Uxue Fraile, segunda, cruza en solitario la meta de la la Ultra Trail del Mont Blanc. / LARRUNLARI Finalizó segunda , mientras el francés Thévenard ganó por tercera vez la carrera reina de la UTMB tras los abandonos de los favoritos LARRUNARI CHAMONIX Lunes, 3 septiembre 2018, 07:12

. Un imparable Xavier Thévenard, de Francia, se llevó el pasado sábado de calle el gran triunfo de la UTMB, la carrera reina de las siete de las que se compone la Ultra Trail del Mont Blanc, subiendo a la primera plaza del podio con un tiempo de 20 horas 44 minutos y 16 segundos, seguido del rumano Robert Hajnal que paró el crono en 21h31:37, completando el podio el catalán Jordi Gamito en 21h57:01; tres plazas llenas de sorpresas ante la hecatombe que se dio durante la madrugada del sábado por el abandono de los principales posibles ganadores para ocupar los tres puestos del cajón de vencedores. Por su parte, la corredora donostiarra Uxue Fraile fue segunda en la prueba femenina de la UTMB.

El francés Thévenard es el único que ha ganado en todas las carreras importantes de la ultra trail del Mont Blanc; así, ganó la UTMB en 2013, 2015 y 2018, igualando el número de victorias en la UTMB al catalán Kilian Jornet (2008, 2009 y 2011) y al francés François D'Haene (2012, 2014 y 2017); también fue ganador en las pruebas CCC (99 km.) en 2010; la TDS (119 kms.) en 2014 y la OCC (55 kms.) en 2016.

Por su parte, el alavés Javi Domínguez entró en la décima plaza en un tiempo de 23h27:08 y feliz con este puesto y su participación: «muy contento por haber terminado, aunque he sufrido un poco porque me entró un pajaron, pero por fin estoy aquí en la línea de meta en Chamonix».

Kilian Jornet, el gran favorito para ganar la UTMB porque venía en una estupenda gran forma, ganando otras carreras en un corto plazo de tiempo, se tuvo que retirar poco después de pasar Courmayeur y de cubrir más de 80 kilómetros, afectado por una picadura de abeja tres horas antes de tomar la salida; le fueron acompañando en la larga lista de abandonos de favoritos el español Luis Alberto Hernando, así como los americanos Jim Walmsley, Zach Miller, Tim Tollefson, Alex Nichols, o los franceses Sylvain Court, Michael Lanne y Benoît, Cori, el sudafricano Ryan Sandes, etc.

Todo ello propició un podio absolutamente impensable que sorprendió a propios y a extraños. En chicas también se retiraron las favoritas Mimmi Kotha, de Suecia, y la francesa Caroline Chaverot. En total de los 2.561 corredores que tomaron la salida abandonaron cerca de 800, bien por lesiones o bien afectados por el mal tiempo.

La corredora donostiarra Uxue Fraile corrió en la competición reina, la UTMB, realizando una gran carrera que a punto estuvo de lograr el triunfo, teniéndose que conformar finalmente con un nada desdeñable segundo puesto que, tal y como nos dijo, «me sabe a gloria».

A la donostiarra Uxue le faltaron algunos kilómetros más para adelantar a su máxima rival, la italiana Francesca Canepa, ya que kilómetro a kilómetro, minuto a minuto, le iba cogiendo tiempo y acortando distancias a medida que avanzaba la carrera.

Finalmente pudo la italiana, que llegó primera en un tiempo de 26h03:48, mientras que Uxue terminó los 170 kilómetros con 9.800 metros de desnivel positivos en 26h08:07, a menos de cinco minutos de Francesca Canepa, sacándole siete minutos a su inmediata perseguidora, la francesa Jocelyne Pauly, que paró el cronómetro en 26h15:11.

La de este fin de semana era la cuarta participación de Uxue en la prueba reina de este trail del Mont Blanc que se celebra en Chamonix, la cima mundial del trail, desde hace ya 16 años. Participó en 2014 (5ª), 2015 (2ª), 2016 (3ª) y en esta de 2018 (2ª). Este año quería cambiar esas posiciones por ser la primera y rozó el triunfo. Al término de su épica intervención en la UTMB, definía así su carrera: «me he visto muy bien desde el principio, pero otras atletas iban tirando muy fuerte para arriba, yo iba bien para abajo..., sentía que tendría problemas para comer... Después de todo lo que pasamos en las carreras yo estoy muy satisfecha con este resultado. Siempre te quedas con las ganas de ser la primera, eso siempre es bonito, pero creo que estaba más preocupada con que no me cogiera la tercera que pasar yo a la primera. Parece que me veo más mirando para atrás que para adelante, aunque todo hay que decirlo, tampoco es que yo fuera sobrada. Me he quedado con las ganas pero para mí es como si hubiera ganado. El resultado después de ver de dónde vengo, saliendo de una larga lesión, es para estar satisfecha».