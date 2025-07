La 'donostiarra' Patty Llaguno y Bea Calderón, a por el título de la Pro Padel League San Sebastián

DV Domingo, 13 de julio 2025, 09:30 Comenta Compartir

La primera parada internacional de la Pro Padel League, la principal liga profesional de pádel en Norteamérica, ya conoce a sus finalistas. A partir de las 15.00 horas de este domingo, Lucas Bergamini y Jairo Bautista, de los Flowrida Goats, se medirán a Pablo Cardona y Jairo Bautista, de los San Diego Stingrays, por el título en la competición masculina. En la femenina, Patty Llaguno volverá a contar con el apoyo de su familia donostiarra, y luchará por el título con Bea Caldera y, que lideraron a Arkansas Matrix, se medirán Aranzazu Osorio y Gemma Triay, de los Flowrida Goats.

Pero en el programa matinal a partir de las 12 del mediodía, en los partidos por el tercer puesto del podio, la afición donostiarra podrá volver a disfrutar con Agustín Tapia y Fede Chingotto (Miami Padel Club) que se medirán a Jon Sanz y Juan Tello (New Your Atlantics). En mujeres, Martita Ortega y Sofia Araujo se las verán con Marta Caparros y Marta Barrera (Houston Volts). La pista central del Real Club de Tenis donostiarra espera un lleno total para jornada final tras un viernes apoteósico con el estadio también repleto. Caras conocidas como los futbolistas Xabi Prieto y Fernando Llorente, el surfista Aitor Francesena, o el cantante Alex Ubago no quisieron perderse esta cita con l mejor padel del mundo en Gipuzkoa.

En la última jornada de liguilla disputada el viernes, en el cuadro masculino, Pablo Cardona y Leo Augsburger cumplieron con las expectativas y cerraron la fase regular invictos y sin ceder un solo set, consolidándose como líderes indiscutibles. Su rival en la gran final será la dupla de San Diego Stingrays, formada por Lucas Bergamini y Jairo Bautista (también participó Maxi Sánchez, rotando en uno de los partidos), que lograron una clasificación agónica pero merecida tras ganar su duelo matinal.

La gran sorpresa de la jornada vespertina fue la eliminación de Agustín Tapia y Fede Chingotto, que se despidieron del título tras un auténtico partidazo frente a Las Vegas Smash. Los argentinos de Miami Padel Club cayeron por 6-4, 6-7 y 10-5 ante Gonzalo Alfonso y Javier Barahona, en un choque de altísimo nivel que mantuvo en vilo al público del Real Club de Tenis. Aunque forzaron el super tie-break, no lograron frenar el empuje de los de Las Vegas y quedaron a expensas de un milagro en el último partido del día… que no llegó.

En ese encuentro final, Juan Tello y Jon Sanz (New York Atlantics) cumplieron con autoridad y se impusieron a Iñigo Jofre y Álex Arroyo (Arkansas Matrix) por 7-6 y 6-3. Sin embargo, el margen de juegos no les permitió colarse en la final, y deberán conformarse con disputar el tercer y cuarto puesto. La jornada deja también fuera a Las Vegas Smash, que pese a su notable victoria sobre Miami, no lograron escalar por diferencia de sets y juegos.

En el cuadro femenino, la sorpresa ha llegado de la mano de Bea Caldera y Patty Llaguno, que lideraron a Arkansas Matrix hasta la final tras una fase inmaculada. La dupla firmó un contundente 6-2 y 6-2 ante Andrea Ustero y Tamara Icardo (New York Atlantics) con una actuación que combinó precisión, agresividad y una compenetración perfecta. Llaguno, que tiene raíces familiares en San Sebastián, se mostró emocionada: «Lo estoy notando, aunque les he puesto falta a mis padres. Les invité a venir y no han venido, pero es una suerte jugar en casa», señala.

Al otro lado de la red en la final estarán Gemma Triay y Aranza Osoro, también invictas, que se han mostrado intratables durante todo el torneo representando a los Flowrida GOATS. El duelo por el título será, sin duda, el broche de oro a una semana vibrante de pádel en Donostia.