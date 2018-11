El donostiarra Adrián Otaegui, colíder en el torneo de Dubái

El golfista guipuzcoano Adrián Otaegui y el inglés Jordan Smith, con sendas tarjetas con 66 golpes (seis bajo el par del campo), colideran el DP World Tour Championship, torneo del Circuito Europeo, que se disputa el Jumeirah Golf Estates de Dubai, al término de la primera jornada. A un golpe se encuentran el golfista de Barrika Jon Rham y el británico Danny Willett.

Otaegui realizó un primera recorrido prácticamente perfecto, pues no cometió error alguno, sellando con seis birdies -en los hoyos 1, 2, 7, 10, 14 y 18- su liderato. Smith combinó una tarjeta más alternante, con seis birdies, un eagle y dos bogeys.

Otaegui afirmó que «nunca es sencillo, pero sí, he jugado muy bien. He estado muy sólido de tee a green. Seis birdies, sin bogeys, es un buen comienzo, aunque también es importante acabar bien». Sobre su juego, opinó que «he sido muy preciso con los wedges. No he querido ir a por ningún par 5 en dos golpes y acerté en los terceros».

Esta mañana será el último jugador en partir, a las 9.45 horas, junto a Smith. Jon Rham, tercero a un golpe, saldrá diez minutos antes.