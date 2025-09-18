Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentacion del Tour Universo Mujer

Donostia se convierte en el epicentro del deporte femenino con el Tour Universo Mujer

Los jardines de Alderdi Eder acogerán el fin de semana del 4 y 5 de octubre este evento con hasta 35 disciplinas diferentes

Álvaro Guerra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:07

Donostia acogerá el fin de semana del 4 y 5 de octubre la novena edición del Tour Universo Mujer. Los jardines de Alderdi Eder se convertirán en el epicentro del deporte femenino, en uno de los mayores eventos deportivos al aire libre, que tiene como objetivo «fomentar la práctica deportiva entre las mujeres y visibilizar el deporte femenino como base de reconocimiento».

Así las cosas, el centro de la capital guipuzcoana se transformará en un polideportivo al aire libre para que todo el mundo pueda hacer deporte y disfrutar de hasta 35 disciplinas diferentes como pelota, fútbol, tenis, bolos, bádminton, tiro con arco, boxeo... además de recrearse con las clases de fitness y de zumba. Los visitantes podrán disfrutar de práctica deportiva, concursos y exhibiciones junto a deportistas locales y campeonas nacionales. Además, el evento, que está pensado para el disfrute de todo tipo de público, contará con un gran escenario donde se realizará un maratón de fitness y clases de zumba, además de varias sorpresas. La reina del zumba, Jessica Expósito, será uno de estos grandes atractivos, con dos masterclass magistrales, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

El acto de presentación, celebrado en el Ayuntamiento de San Sebastián, ha contado con la presencia de Ane Oyarbide, concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local; Iñaki Gabarain, concejal de Deportes; Beatriz Vesperinas, subdirectora adjunta de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes; Eduardo Lobato, delegado comercial de Iberdrola en Euskadi; la ex jugadora de balonmano del Bera Bera Alba Menéndez y la entrenadora del CHH Txuri Urdin Irene Senac, que también serán madrinas del Tour en Donostia; y del director del Tour Universo Mujer, Rubén González. Asimismo acudió una amplia representación de las Federaciones y los Clubes que participarán en este evento.

Oyarbide ha destacado que «creemos que el deporte es una vía y herramienta clave para la cohesión social y para alcanzar la igualdad plena». «A través de iniciativas como esta conseguimos inspirar a las nuevas generaciones, romper barreras y derribar estereotipos», ha enlazado.

Por su parte, Iñaki Gabarain, ha recordado que la capital guipuzcoana es «ciudad del deporte» y que cuenta con deportistas de «altísimo» nivel, en un evento que tratará de «una lucha imprescindible por la plena igualdad». Además, ha añadido que esta celebración servirá como «herramienta para educar en valores como el respeto, el compañerismo y la superación».

