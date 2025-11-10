Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goizane Álvarez, Cristina Gallo y Roberto Ramajo en el acto de presentación.

Donostia acogerá el Congreso Estatal Mujeres y Deporte los días 28 y 29 de noviembre

La cita reunirá en el Aquarium a más de 30 ponentes bajo el lema 'Cambiando las reglas de juego'

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Donostia se convertirá los días 28 y 29 de noviembre en el epicentro estatal de la igualdad en el deporte, con la celebración de la ... IV edición del Congreso Estatal Mujeres y Deporte (CEMYD) bajo el lema 'Cambiando las reglas del juego'. El encuentro, organizado por el área de Deportes de la DFG y la Asociación Nacional Congreso Mujeres y Deporte, reunirá a más de 30 deportistas, periodistas, investigadoras y expertas del ámbito institucional y académico para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el deporte y los retos pendientes hacia una práctica deportiva más justa e inclusiva.

