Donostia acogerá el Congreso Estatal Mujeres y Deporte los días 28 y 29 de noviembre

Donostia se convertirá los días 28 y 29 de noviembre en el epicentro estatal de la igualdad en el deporte, con la celebración de la ... IV edición del Congreso Estatal Mujeres y Deporte (CEMYD) bajo el lema 'Cambiando las reglas del juego'. El encuentro, organizado por el área de Deportes de la DFG y la Asociación Nacional Congreso Mujeres y Deporte, reunirá a más de 30 deportistas, periodistas, investigadoras y expertas del ámbito institucional y académico para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el deporte y los retos pendientes hacia una práctica deportiva más justa e inclusiva.

«Llegamos con la idea de seguir avanzando en lo que necesitan las mujeres del deporte para conseguir una igualdad real por la que llevamos tantos años peleando», ha manifestado durante la presentación Cristina Gallo, presidenta del Congreso 'Mujeres y Deporte'.

Durante dos jornadas, el Aquarium de San Sebastián acogerá un programa de ponencias, mesas redondas y actividades en torno a temas como el deporte escolar y base, los entornos seguros para las mujeres o la transformación estructural de las políticas deportivas. La clausura contará con una exhibición de Herri Kirolak en el exterior del Aquarium, símbolo de la fuerza y la tradición deportiva vasca.

Entre las 30 ponentes destacan nombres como las periodistas Olga Viza y Paloma del Río, auténticas referentes de la comunicación deportiva en España; la nutricionista Virginia Santesteban, que formó parte del cuerpo técnico de la Real Sociedad de Imanol Alguacil; la medallista paralímpica Marta Arce, la exjugadora de balonmano Nerea Pena o la nadadora Nahia Zudaire.

En un vídeo que se ha proyectado durante la presentación, Paloma del Río ha destacado la necesidad de hacer este tipo de congresos «para poner el foco en los problemas que hay. Necesitamos visibilidad. ¿Hemos avanzado? Claro que hemos avanzado pero queda camino por recorrer».

También estarán presentes académicas, gestoras y deportistas de primer nivel como María Perrino, Cristina Fernández Piñeiro o Aintzane Encinas, entre muchas otras.

La diputada foral de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, será una de las ponentes en la sesión inaugural del Congreso, dentro de la mesa dedicada al deporte escolar y de base, y ha subrayado que la llegada del CEMYD a Donostia «es una gran oportunidad para mostrar que Gipuzkoa es territorio de igualdad también en el ámbito deportivo. Este congreso es una llamada a la acción. Hablamos de cambiar las reglas del juego porque las actuales no siempre han sido justas. Las mujeres hemos tenido que abrirnos paso en un terreno que durante demasiado tiempo fue masculino, y lo hemos hecho con esfuerzo, con inteligencia y con alianzas. Ese es el espíritu que queremos transmitir desde Gipuzkoa: que el deporte es un derecho, no un privilegio, y que la igualdad se construye desde la política, las instituciones y, sobre todo, desde la sociedad«.

Más de cien inscritos

El CEMYD, nacido en 2017, ha celebrado sus ediciones anteriores en Valencia, Bilbao y Tenerife, y llega ahora a Gipuzkoa con un objetivo claro: profundizar en las causas que siguen limitando la presencia y el reconocimiento de las mujeres en el deporte y proponer soluciones reales y sostenibles.

El lema de esta cuarta edición, «Cambiando las reglas del juego», refleja la voluntad de repensar el modelo deportivo desde una perspectiva feminista, abordando cuestiones estructurales como la conciliación, la violencia simbólica o la falta de referentes mediáticos.

A día de hoy este congreso cuenta con más de cien personas inscritas y apenas quedan unas pocas plazas. En cualquier caso, el evento podrá seguirse durante los dos días en streaming.