Donald, el líder silencioso que mezcla emociones y números

«In Donald we trust». El mismo día que Trump se acercó a Bethpage para alentar a sus jugadores, una pancarta asomó colgada en el ... hoyo 18. «Creemos en Donald». Ese mensaje sin embargo no era para el 'Donald presidente' sino para el 'Donald capitán' del equipo europeo. Son los propios protagonistas, los doce jugadores de Europa, los que han coincidido en alabar el papel que ha tenido Luke Donald en la victoria en territorio enemigo. «Luke es el capitán de este barco y nos ha liderado mejor que nadie», afirmó Rahm, mientras sus compañeros asentían con la cabeza, en la rueda de prensa una vez finalizada la competición, con un resultado de 13-15.

En torno a él, Donald ha construido un equipo técnico perfecto. El italiano Edoardo Molinari, un obsesionado de los números, ha creado un sistema de emparejamientos imbatible en los foursomes y fourballs; José María Olazabal, depositario del espíritu de Seve y capitán en Medinah, ha puesto las emociones y su experiencia. Francesco Molinari, Thomas Bjorn y Alex Noren, hombres con un historial brillante en la Ryder, han completado su escolta de vicecapitanes. Rahm reconoció que la presencia de Olazabal era para él tanto inspiración como presión: «Sé lo que está viendo y lo que espera de mí».

Donald se ha convertido en un líder con aspecto de estadista cuyas sólidas cualidades son admiradas por sus jugadores, compañeros y seguidores. «Obviamente ha tenido una carrera fenomenal como jugador, pero ciertamente diría que ha habido un cambio público en su confianza en el rol de capitán», dijo el exjugador de la Ryder Oliver Wilson, quien tiene relación con Donald desde que jugaron juntos al golf universitario en Estados Unidos.

Quienes conocen bien a Donald (ex número uno del mundo y cuatro veces ganador de la Ryder) lo describen como un introvertido natural, pero dicen que también tiene un aire de seguridad que transmite a sus jugadores. «Desde el principio, envió mensajes regulares y motivó a los jugadores. En ese sentido, la preparación de los jugadores fue de primera clase», alabó Olazabal a la hora de explicar las causas del éxito.

Cuidadoso en los detalles

Entre otras decisiones, Donald hizo que los jugadores estuvieran ya en Bethpage dos semanas antes de iniciarse el torneo para minimizar el jetlag. «Hay tantas cosas que hacer en una Ryder: eventos nocturnos, sesiones de firmas, fotos de equipo, medios, prensa, todo tipo de cosas... terminas cerca de la medianoche y te levantas a las 4.30 horas. Había que adaptarse el horario», defendió. En esos días de entrenamiento, el capitán les hizo entrega a sus jugadores de unas gafas con auriculares que les preparaban a los suyos ante la avalancha de insultos que iban a recibir desde la grada, pidió que se cambiaran las sábanas del hotel en el que se alojaban e incluso adaptó con diferentes fragancias el champú de unos y otros.

Pero más allá de estas curiosidades, otra pata hay que encontrarla en los números, en la figura de Edoardo Molinari, ingeniero y fundador de una empresa basada en estadísticas. «Edoardo y yo charlamos durante horas sobre todo tipo de estadísticas, los emparejamientos posibles de acuerdo a las personalidades de los jugadores y los ajustes del campo».

Esa entendimiento de las parejas, en las sesiones del viernes y el sábado, pusieron cuesta abajo el triunfo de Europa con once puntos y medio por los cuatro puntos y medio de Estados Unidos, a solo dos puntos de retener el trofeo y a dos y medio de ganar la Ryder. Hubo que sufrir el do