Hockey hielo Doble oportunidad del Txuri para acceder a una nueva final La plantilla del Txuri Urdin, antes del entrenamiento de anoche en Donostia. / MICHELENA Los donostiarras reciben al Majadahonda el sábado a las 22.05 horas en el segundo partido de semifinales de playoffs por el título BEÑAT ARNAIZ Jueves, 21 febrero 2019, 06:39

El Txuri Urdin de hockey hielo afronta su mes clave de la temporada. Los vigentes campeones de Liga y Copa del Rey buscan defender sus respectivos títulos, y los partidos decisivos han llegado. El sábado pasado los de Tito Marcelino comenzaron su andadura en los playoffs por el título liguero superando al Majadahonda por 1-2 a domicilio. Este fin de semana cuentan con dos oportunidades para entrar en la que sería la cuarta final de liga consecutiva para el club donostiarra. El segundo partido de la serie se disputará el sábado a las 22.05 horas en el Palacio de Hielo Txuri Urdin de San Sebastián. En caso de no certificar el pase a la primera, tendrán la segunda opción, en el tercer partido de la serie, el domingo a las 14.45 horas.

El primer duelo ante el Majadahonda fue muy luchado e igualado. Los madrileños, que asaltaron el feudo donostiarra en la décimo sexta jornada de la liga regular, hace escasas dos semanas, ganando 4-9 al Txuri Urdin, plantaron cara a los actuales campeones y no perdieron la fe en el encuentro aun estando 0-2 en contra en el marcador, con goles del checo Machacek y Muñoz. Redujeron distancias, pero los visitantes resistieron el asedio local. El entrenador Tito Marcelino estaba más satisfecho por el resultado que por el juego. Recuperar la solidez defensiva que el sábado pasado flojeó por momentos será importante para dar el salto definitivo.

Poco tendrá que ver la derrota de hace dos semanas citada anteriormente con el segundo partido de semifinales. En aquel día el equipo realizó rotaciones en una jornada instrascendente para el Txuri Urdin en la clasificación, aunque el preparador Marcelino ya ha advertido de lo correoso que es el Majadahonda.

Entradas a 10 euros el sábado

Los jugadores y el cuerpo técnico confían en el apoyo de su afición este fin de semana para sentenciar la eliminatoria de semifinales. Para que el Palacio de Hielo Txuri Urdin de San Sebastián sea un fortín inexpugnable, el club ha puesto en marcha una oferta de entradas para los partidos del fin de semana.

Los aficionados que quieran acercarse a presenciar al mejor equipo de hockey hielo del estado tienen a su disposición las entradas a un precio de 10 euros para el choque del sábado. En caso de victoria, no habrá partido el domingo. Sin embargo, si lo hay, los asistentes al encuentro de la víspera podrán repetir en un partido de 'win or go home' (ganar o irse a casa) a mitad de precio, por 5 euros.

En el otro lado del cuadro luchan por el segundo puesto de la final el Puigcerda y el Barcelona. Los gerundenses vencieron en el primer partido en la Ciudad Condal 4-5 y tienen, al igual que el Txuri Urdin, dos oportunidades para superar al rival y plantarse en la final. Esta temporada, al menos en Liga, no habrá el habitual duelo entre los donostiarras y el Jaca, que no ha entrado en playoffs.