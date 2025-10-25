Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tito Marcelino da instrucciones a sus jugadores. Gorka Estrada

Doble duelo entre el Txuri-Urdin y el Jaca, este sábado en Donostia

Los jugadores de Tito Marcelino quieren sorprender al líder de la Liga (21.00 horas) y seguir en la zona alta

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:49

Clásico de la liga de hockey hielo este sábado en Donostia. El Txuri-Urdin recibe al Jaca a las 21.00 horas, en un partido ... que puede impulsar a los jugadores que dirige Tito Marcelino a reforzar sus opciones de entrar en el playoff por el título. No será fácil, ya que el conjunto aragonés es el líder del campeonato y «tiene un buen equipo, un año más», reconoce el entrenador donostiarra. «Ganaron 4-5 en Puigcerdá y les vi bastante fuertes. Es un equipo muy compensado, delante y detrás, un grupo muy organizado porque llevan muchos años jugado juntos. Nosotros adolecemos justamente de lo contrario. Prácticamente, todos los que juegan son nuevos y me está costando dar con la tecla para acoplar al equipo. Estoy haciendo cambios de línea en cada partido. Ya tengo la idea para éste y volveré a cambiar algo».

