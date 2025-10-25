Doble duelo entre el Txuri-Urdin y el Jaca, este sábado en Donostia

Clásico de la liga de hockey hielo este sábado en Donostia. El Txuri-Urdin recibe al Jaca a las 21.00 horas, en un partido ... que puede impulsar a los jugadores que dirige Tito Marcelino a reforzar sus opciones de entrar en el playoff por el título. No será fácil, ya que el conjunto aragonés es el líder del campeonato y «tiene un buen equipo, un año más», reconoce el entrenador donostiarra. «Ganaron 4-5 en Puigcerdá y les vi bastante fuertes. Es un equipo muy compensado, delante y detrás, un grupo muy organizado porque llevan muchos años jugado juntos. Nosotros adolecemos justamente de lo contrario. Prácticamente, todos los que juegan son nuevos y me está costando dar con la tecla para acoplar al equipo. Estoy haciendo cambios de línea en cada partido. Ya tengo la idea para éste y volveré a cambiar algo».

Para ganar al Jaca «tendremos que hacer un partido completo, porque ellos son un equipo que ataca bien y defiende bien Y tiene un buen portero finlandés, como nosotros –desgrana Marcelino–. El último partido ganamos bien en Madrid (0-5) y estamos con ganas. Una victoria nos acercaría a la cabeza de la liga y nos daría bastantes oportunidades de playoff. Queremos sacar algo ante alguno de los de arriba. Si no, seguramente tengamos que ir a jugárnosla en Barcelona en la segunda vuelta».

El entrenador del Txuri anima al público a acercarse al Palacio del Hielo «porque se va a ver un partido atractivo, con dos equipos que juegan bien y atacan».

A las 14.30, partido femenino

El Txuri-Urdin, cuarto de la Liga Iberdola, recibe a las 14.30 al Jaca, quinto, pero con tres partidos menos jugados. La jugadoras que dirige Irene Senac buscan su tercera victoria de la temporada para no perder la estela de los equipos que le preceden en la tabla, que lidera el Majadahonda.