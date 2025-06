Diego Usón: «La pasión por los caballos viene de mi madre»

Aitana Ábalos Miércoles, 25 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El jinete donostiarra Diego Usón Olaso se ha coronado campeón de Europa de salto de obstáculos en la categoría de veteranos, logrando así su tercera medalla consecutiva en esta competición celebrada en la localidad italiana de San Giovanni in Marignano. Este nuevo triunfo no solo consolida su trayectoria como una de las más destacadas del circuito sino que reafirma el extraordinario nivel de compenetración que mantiene con su inseparable compañero, el caballo 'Caravaggio de Lison Z'. En esta edición del campeonato, su actuación fue impecable: completó todas las rondas sin cometer una sola falta, logrando una superioridad técnica que no dejó lugar a dudas sobre quién merecía la medalla de oro. Su dominio absoluto a lo largo de toda la competición es, según confiesa, reflejo de años de esfuerzo, pasión y entrega inquebrantable por la disciplina ecuestre. «Fue un campeonato en el que todo me salió redondo. Me encontré muy bien y pude acabar mis rondas sin cometer errores. Estoy muy satisfecho con este resultado que me anima a seguir trabajando», confiesa el jinete.

Su historia con los caballos comenzó mucho antes de subirse a un podio. La pasión de Diego Usón por los caballos no nació de la nada; fue un sentimiento cultivado desde la infancia, sembrado con cariño por su madre. Fue quien le transmitió el amor por los animales y por el mundo ecuestre. «La pasión por los caballos viene de mi madre», subraya. «Cuando nos mudamos a San Sebastián, ella nos introdujo a todos en este mundo. Había montado cuando era una cría y era algo que siempre le había encantado; quería que sus hijos disfrutaran tanto como ella». A los once años ya estaba montando en la Real Sociedad Hípica de San Sebastián, un lugar que durante años se convertiría en su segundo hogar y que hoy ha cerrado sus puertas. No queda nada de la instalación que fue en la que se celebraban concursos internacionales con algunos de los mejores jinetes del mundo.

Desde sus inicios apuntaba maneras para poder llegar lejos y posicionarse en los niveles más altos de la hípica. Usón fue campeón de Euskadi. Gracias a ello, consiguió una beca que le permitió seguir montando a caballo y formarse junto a referentes internacionales como Neco Pessoa, jinete olímpico brasileño.

3 podios en el Campeonato de Europa de salto de obstáculos para veteranos (dos oros y una plata)

A pesar de haber sido un jinete muy destacado en la categoría júnior llegando incluso a ser convocado por la selección española, se matuvo fiel a su hípica de siempre, la de su ciudad (Real Sociedad Hípica de San Sebastián, en el barrio de Loiola). Nunca se ha planteado cambiarse de club, lo que dice mucho sobre el fuerte vínculo con sus raíces y su hogar. «Siempre he sido fiel a Loiola», insiste. Además, siempre ha tenido la suerte de tener caballos al alcance de sus manos. «Mis padres compraron un caserío y caballos, nos mudamos allí y podiamos montarlos siempre que quisieramos en el caserío». Eso le permitió montar a diario y definir aún más su técnica y conexión con los animales.

A pesar de llevar montando desde los once, no fue hasta que cumplió catorce cuando, según dice, comenzó a tomárselo «como un deporte competitivo». Fueron muchos los años que estuvo en la competición a niveles altos, acudiendo cada año a campeonatos nacionales y compitiendo muchos fines de semana seguidos, sin descanso.

Sin embargo, la logística de este deporte hace complicado compaginar estudios y competiciones, y como ocurre con muchos deportistas llegó un momento en que tuvo que tomar decisiones difíciles. Cuanto se fue a estudiar la carrera de Medicina Veterinaria a Madrid, su carrera deportiva quedó en pausa.

Inseparables

La pasión por los caballos le llevó a querer estudiar esa carrera, con el sueño de poder dedicarse al mundo deportivo de la hípica. Durante los años que estuvo sin competir, por los estudios, nunca descartó volver a retomar la competición. Aunque siguió montando esporádicamente, durante años se alejó de la competición profesional.

Los estudios, la carga académica y más tarde el trabajo le impidieron retomar su faceta de jinete de forma constante. Pero la llama nunca se apagó. Es una idea que rondaba continuamente su cabeza. Usón apareció de nuevo en las competiciones de salto ecuestre hace tan solo tres años, y desde entonces no ha bajado del podio en los campeonatos a los que ha acudido.

2 años consecutivos campeón de España

No entrena a diario a su caballo por falta de tiempo, él se limita a montarlo en las competiciones. Es por ello que afirma que todas sus victorias han sido fruto del trabajo en equipo que ha hecho junto a la Hípica Aretxalde de Bilbao. «Con mi trabajo de veterinario de caballos no tengo tiempo, la verdad es que estoy todo el día viajando. Podría decir que me puedo permitir tener un caballo que gracias a Dios tiene un equipo que lo mantiene y lo pone a punto. La hípica, aunque pueda parecer lo contrario, también es un trabajo de equipo. Somos el caballo, el jinete y muchos más. A todos les estoy muy agradecido».

A pesar de no entrenar al caballo, en cada momento sabe perfectamente lo que tiene que hacer. «Tiro de experiencia y de feeling y solo lo compito». 'Caravaggio de Lison Z', como así se llama su caballo, y él, son inseparables.

Cada logro es gracias al trabajo, que en la mayoría de casos resulta invisible, que lleva detrás, el que hacen los entrenadores, los veterinarios y los cuidadores. «Yo soy la cara visible cuando compito, pero detrás hay muchas personas que hacen posible cada recorrido sin faltas», suele decir con humildad.

Mirando al futuro, Usón no descarta seguir compitiendo a nivel, tanto nacional, como internacional mientras su estado físico y el de su inseparable 'Caravaggio de Lison Z' se lo permitan. De lo que no hay duda es de que, tanto dentro como fuera de la pista, Usón seguirá dejando huella. Hay carrera para rato.

