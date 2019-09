Alpinismo Dhaulagiri, a la décima ¿la vencida? Carlos Soria está ya en Katmandú para intentar por décima vez el Dhaulagiri. / COL. CARLOS SORIA El veterano alpinista abulense Carlos Soria, de 80 años, vuelve a Nepal para intentar de nuevo hacer cima en esta montaña del Himalaya, sería su 13 ochomil JUAN MANUEL SOTILLOS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 septiembre 2019, 08:10

Veinte días después de llegar a Madrid procedente de Tayikistán tras haber subido a la cima del Pico Lenin de 7.134 metros, el alpinista octogenario Carlos Soria (Ávila, 5 de febrero de 1939) salió la pasada semana rumbo a Katmandú para intentar por décima vez la cumbre del Dhaulagiri de 8.167 metros. Precisamente fue al Lenin a probar su nueva prótesis de rodilla de la que fue operado el pasado mes de octubre. Se lo tomó como una prueba de fuego que, afortunadamente, le fue bien. «Mi rodilla está muy bien, tiene poca flexión relativamente, pero ahora mismo tiene mucha fuerza», señala.

Desde que pasó por el quirófano no ha parado de entrenarse para recuperarse. «He hecho mucho rodillo y solo un par de días bici de carretera porque he tenido que subir el pedal por la operación. He seguido haciendo muchos entrenamientos, entre otras cosas subir al Lenin, con lo que me encuentro estupendamente», asegura. En esta ocasión le acompañarán Sito Carcavilla (Castellón 1973) y Luis Miguel López Soriano (Madrid 1970), quienes últimamente participan en sus expediciones y con quienes realizó las últimas tentativas al Dhaulagiri.

Muy atrás ha dejado Soria ese dicho de que a la tercera va la vencida puesto que este intento al Dhaulagiri es el número diez, por lo tanto la pregunta se torna en la décima, ¿la vencida?, a lo que el alpinista abulense respondía que «estoy a tope de moral. Todo va a funcionar muy bien, estoy convencido. Este año lo vamos a conseguir, seguro».

Y atrás queda también ese otoño de 1988 cuando intentaba por primera vez el Dhaulagiri, esa montaña que aún se le resiste, treinta años después. Regresó en 2001, luego en 2006, después en 2011, 2012, 2016, 2017 -primavera y otoño- y 2018. Y ahora nuevamente en otoño para intentarlo por décima ocasión: «Esperemos que esta vez tengamos un poco más de suerte. Ojalá os demos buenas noticias este año y que el Dhaulagiri nos deje subir a la cumbre», comentaba dos días antes de partir a Katmandú.

Tapicero jubilado

Tapicero jubilado y aficionado a la montaña desde los 14 años, participó en la primera expedición española que intentó un ochomil, el Manaslu, en 1973, al que regresó en 1976 para participar nuevamente en otra primera expedición española que pisaba el Karakorum en el intento al Broad Peak. Y en 1986 trató de coronar el Everest.

Lleva doce ochomiles

Sin embargo, tras estos cuatro intentos no haría su primera gran montaña hasta 1990 cuando, ya con 51 años, ascendió al Nanga Parbat, su primer ochomil. Después vendrían Gasherbrum II (1994-55 años), Cho Oyu (1999-60 años), Everest (2001- 62 años), K-2 (2004-65 años), Cima Central del Shisha Pangma, que no cuenta para los catorce ochomiles 2005-66 años), Broad Peak (2007-68 años), Makalu (2008-69 años), Gasherbrum I (2009-70 años), Manaslu (2010-71 años), Lhotse (2011-72 años), Kangchenjunga (2014-75 años).

Su último ochomil, el duodécimo, fue el Annapurna en 2016 con 77 años. Ente medio ha ido coronando otras montañas que le llevaron a completar con 70 años las siete cumbres de los siete continentes, además de ascensiones al Muztagh Ata de 7.545 metros (1991), Dome Kang de 7.263 metros (2009) o Ama Dablam de 6.812 metros (2015).

A Carlos Soria le quedan por hacer cima en el Dhaulagiri. Este es su décimo intento a esta montaña. «El Dhaulagiri es una montaña a la que tengo un cariño especial, son ya muchas veces las que he intentado escalarla». Y también la Principal del Shisha Pangma de 8.027 metros, al que si todo va bien, presumiblemente volverá en la próxima primavera.