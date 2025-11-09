Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un jugador del Ampo gana una touche en una imagen de archivo.
Rugby

Derrota del Ordizia ante el segundo de la tabla, el Recoletas Burgos (20-36)

Cinco ensayos de los castellanos en la segunda mitad dejaron en nada la primera gran primera parte de los goierritarras, que fueron por delante durante esos primeros 40 minutos

Raúl Melero

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:07

El Ampo Ordizia ha caido derrotado este domingo en su compromiso liguero disputado en su feudo de Altamira ante el potente Recoletas de Burgos por ... 20-36. El conjunto goierritarra no ha podido con el empuje y la calidad del segundo clasificado de la división de honor de rugby, que ha hecho valer su gran equipo. Los cinco ensayos logrados en la segunda mitad han decantado el choque para los castellanos.

