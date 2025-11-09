Derrota del Ordizia ante el segundo de la tabla, el Recoletas Burgos (20-36)

El Ampo Ordizia ha caido derrotado este domingo en su compromiso liguero disputado en su feudo de Altamira ante el potente Recoletas de Burgos por ... 20-36. El conjunto goierritarra no ha podido con el empuje y la calidad del segundo clasificado de la división de honor de rugby, que ha hecho valer su gran equipo. Los cinco ensayos logrados en la segunda mitad han decantado el choque para los castellanos.

El partido se ha resuelto en favor de los burgaleses en los primeros instantes de la segunda mitad, cuando el Recoletas ha realizado dos ensayos con sus respectivas conversiones en apenas once minutos. Ahí el marcador ha pasado de 13-3, resultado con el que se ha llegado al descanso, al 13-17 en favor de los castellanos. El Ampo Ordizia no ha podido dar continuidad a su gran primera parte donde fue todo el rato por delante gracias a un ensayo de Alain Araña en los primeros compases del encuentro. La buena pierna de Huber con las transformaciones y golpes de castigo hacía pensar a la hinchada ordiziarra que se podía dar la sorpresa. Sin embargo el paso por los vestuarios y los cambios que ha efectuado el Recoletas Burgos han sido claves.

A esos catorce puntos casi seguidos se le ha sumado lo que parecía la puntilla para el equipo guipuzcoano gracias a un ensayo de Casteglioni, quien ha recogido una patada defensiva del Ampo en su propia línea de 22, ha ido sorteando rivales y ha podido posar en la zona de marca para alegría burgalesa y decepción ordiziarra. Con 13-22 (min. 57) el partido parecía perdido para los goierritarras pero han intentando meter al Recoletas en su propia línea de 22 y ha llegado un enayo de Ehgartner para el Ampo que, junto con la conversión, 20-24 (min. 75) daba esperanzas a los locales.

Sin embargo el segundo clasificado de la liga ha demostrado el por qué de su potencial y en los minutos finales ha destrozado a campo abierto al Ordizia consiguiendo dos ensayos por parte de Lander Gómez y Rocaries para el 20-36 final. No le ha valido al cuadro del Goierri con una fantástica primera parte y continúa en la parte baja de la tabla.