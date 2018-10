Hípica Defiende la vida «estupenda» de los caballos en la hípica Domingo, 14 octubre 2018, 08:56

Jessica Springsteen es una amante incondicional de los animales. Reconoce que le han cambiado la vida y defiende la forma de vida que llevan en este tipo de competiciones y deporte ante algunas voces que critican el uso de los caballos. «Bueno, si los caballos no quieren saltar, no saltarán. A este nivel, tienen que amar lo que hacen y a muchos de los caballos les encanta. Y si esas personas tuvieran ocasión de venir a nuestros shows o competiciones, verían que los caballos tienen un trato increíble; tienen masajes, terapias. etc. Tienen una vida estupenda», explica.