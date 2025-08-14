Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los caballos se duchan diariamente después del entrenamiento con el objetivo de limpiarlo y bajar las pulsaciones.

Los caballos se duchan diariamente después del entrenamiento con el objetivo de limpiarlo y bajar las pulsaciones. Iñigo Royo
Carreras de caballos

Los cuidados para que un caballo alcance la gloria

Puesta a punto ·

Ion Elarre, preparador donostiarra, abrelas puertas de su cuadra a DV para mostrar cómo se entrena a estos ejemplares que mañana deleitarán a los aficionados en el día grande del Hipódromo

Xabier Manzanares

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:57

La preparación física y alimenticia de un caballo de carreras es un trabajo minucioso que exige dedicación y experiencia. Trotar al amanecer, revisar la musculatura, ... planificar la dieta y garantizar la higiene diaria forman parte de la rutina de entrenadores y mozos de cuadra. Ion Elarre, preparador de San Sebastián, nos abre las puertas del Hipódromo para entender cómo es el cuidado de los caballos antes del gran día. Combina su origen donostiarra, su pasión por los animales y su dedicación para llevar a sus ejemplares al máximo rendimiento. Mañana, uno de sus caballos, 'Vega de Montserrat', correrá en la cuarta carrera con el número 9 montado por Jaime Gelabert y un peso asignado de 54,5 kilos.

