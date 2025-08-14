Los cuidados para que un caballo alcance la gloria

La preparación física y alimenticia de un caballo de carreras es un trabajo minucioso que exige dedicación y experiencia. Trotar al amanecer, revisar la musculatura, ... planificar la dieta y garantizar la higiene diaria forman parte de la rutina de entrenadores y mozos de cuadra. Ion Elarre, preparador de San Sebastián, nos abre las puertas del Hipódromo para entender cómo es el cuidado de los caballos antes del gran día. Combina su origen donostiarra, su pasión por los animales y su dedicación para llevar a sus ejemplares al máximo rendimiento. Mañana, uno de sus caballos, 'Vega de Montserrat', correrá en la cuarta carrera con el número 9 montado por Jaime Gelabert y un peso asignado de 54,5 kilos.

«Las personas vamos al médico y le explicamos qué nos ocurre; con los caballos no es así», explica. «Hay que estar constantemente pendiente de ellos y al final de cada entrenamiento observar que todo esté bien, que no les duele nada. La salud del animal es primordial. Son muchos cuidados. La gente no se imagina el trabajo que hay detrás».

El papel de los veterinarios resulta fundamental y, en algunos casos, también cuentan con osteópatas que «tratan el sistema musculoesquelético del animal mediante técnicas manuales. No hay muchos y, por suerte, yo dispongo de uno», confiesa.

La preparación de un caballo de cara a un Gran Premio requiere de mucho tiempo. No se trata de empezar a trabajar una o dos semanas antes. Yes que los animales se acostumbran a unos horarios fijos. Cada caballo espera todas las mañanas en su cuadra a que llegue el mozo a las 6.15 horas cuando aún no ha amanecido. Todo comienza con el desayuno, ya que los purasangre pueden llegar a comer entre diez y quince kilos de pienso a lo largo de un día. Como explica el donostiarra, «tras la primera dosificación de comida se les deja 45 minutos de reposo mientras los entrenadores deciden cuál va a ser el lote del día, es decir, los grupos de caballos del entreno y qué jockey montará a cada trotón».

Calentar antes y oxigenar luego

Después del desayuno y la planificación de la sesión matinal, los caballos saltan a la pista. Lo primero de todo es pasear para soltar los músculos y a los diez minutos les toca trotar. «A algunos les viene bien y a otros no, pero después de calentar ninguno se libra de galopar. Puede ser suave o intenso, eso ya depende de cada entrenador», señala. Tras el entrenamiento vuelven a la cuadra y, a partir de ahí, la rutina se centra en el cuidado del animal. Se les quita la silla de montar, se les ducha y después dan un pequeño paseo con el objetivo de que oxigenen las fuerzas y, a la vez, se sequen.

Para la comida, hacia las 12.00 del mediodía, los mozos de cuadra dan otras dos o tres medidas de pienso a cada caballo, dependiendo del peso de cada uno, ya sea pienso alto en fibra o avena húmeda. A partir de ahí, los animales descansan. Llegadas las seis de la tarde el personal vuelve al establo y, entre tres mozos, limpian y repasan otra vez todas las camas situadas en cada cuadra. Elarre recalca que «el trabajo aquí no para porque los purasangre comen todos los días como nosotros, se duchan todos los días como nosotros y la dedicación tiene que ser total los 365 días del año. Es un trabajo duro, sobre todo para los entrenadores, que estamos constantemente pensando qué es lo próximo que se nos avecina». La rutina acaba hacia las siete, que es cuando se les dosifica la última comida del día, otros tres o cuatro kilos de alimento a cada uno. Por último, se revisa el agua y después, a pensar en el próximo día.

Lucie Castellon es una jockey que, además de competir con diferentes caballos los días de carreras, también trabaja con el donostiarra para montar a los trotones en cada sesión mañanera. «Me encargo de salir con el caballo, entrenar, ducharle, secarlo y pasear. Es un trabajo que te exige mucho tiempo, pero que también es gratificante», manifiesta la joven francesa.

Hidratarse ante el calor

Están siendo días con altas temperaturas en Donostia y esto no pasa desapercibido a la hora de preparar físicamente a los pura raza inglesa. De cara a la jornada de mañana los caballos tienen que estar aclimatados. No se pueden deshidratar. En ocasiones, los entrenamientos tienen que ser antes, ya que a media mañana hace mucho calor como para que salgan a entrenar. También se acorta la duración de las sesiones. «Al igual que para nosotros no es lo mismo correr con 20 grados que con 35, para ellos tampoco».

La dureza de los entrenamientos también puede convertirse en una desventaja. Hay que saber dónde están los límites de los animales. Elarre recalca que «no es lo mismo prepararse para un hándicap que para un Gran Premio. Mientras que en uno no hace falta tanta exigencia, en el otro hay meses de trabajo detrás».

En los establos del Hipódromo de San Sebastián también pasa días completos Miguel Alonso, otro entrenador donostiarra que por primera vez contará con tres participantes en el programa de mañana. Como él mismo destaca, «las semanas previas son muy estresantes. El nerviosismo genera ilusión y eso es quizás lo que hace tan especial este día».

Para los entrenadores locales como él, los días que dan paso al 15 de agosto son los más importantes del año y más aún cuando «es tu debut». Sus caballos correrán en la tercera carrera de la tarde: 'Azkar', 'Eddys Dream' y 'Salmarak'. Alonso se ve con «opciones reales de que alguno se lleve la carrera. A pesar de todo, lo más importante es finalizar sabiendo que se ha hecho todo el trabajo posible. Eso sí, los propietarios también tienen que terminar satisfechos con la actuación de sus caballos. Ésa es nuestra función».

Después de tanta dedicación, el esfuerzo de meses se condensa en unos minutos de carrera, donde cada zancada cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia respecto a los rivales. Pase lo que pase en la pista, para Ion Elarre, Lucie Castellon. Miguel Alonso y todo el equipo del Hipódromo, la verdadera victoria está en llegar al día señalado con la tranquilidad de haber cuidado, entrenado y acompañado a sus caballos en su preparación. El respeto por el animal es tan importante como cruzar la meta en primer lugar. Es algo que valoran muchos los aficionados.