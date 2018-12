Balonmano Cuétara quiere un Artaleku «a reventar» para pasar la eliminatoria de Copa Imagen de archivo de Cuétara dando instrucciones a su equipo / F. de la Hera El Bidasoa-Irun recibirá el sábado al Atlético Valladolid en el partido de vuelta de la tercera eliminatoria de Copa del Rey EFE Jueves, 20 diciembre 2018, 16:19

El entrenador del Bidasoa-Irun, Jacobo Cuétara, quiere que «Artaleku esté a reventar el sábado«, cuando su equipo recibirá al Atlético Valladolid en el partido de vuelta de la tercera eliminatoria de Copa del Rey, donde debe ganar tras haber empatado a 28 en la cancha pucelana.

«Vamos a necesitar el apoyo de la afición porque estamos muy cansados, muy condicionados por las bajas. Es un partido más, un último esfuerzo», ha explicado. «Es el último partido del año y después de todos los éxitos y de la ilusión que tiene todo el mundo es el momento de llenar Artaleku de nuevo y de que la afición nos empuje al máximo para conseguir pasar una eliminatoria de una competición en la que tenemos mucha ilusión«, ha afirmado el técnico.

El miércoles en Valladolid se registró un empate a 28, resultado que el asturiano «hubiera firmado, sin duda», ya que «el objetivo era conseguir el mejor resultado posible» y conseguir que la eliminatoria se decida en Irun «es positivo».

Ha destacado que, pese a las bajas, la acumulación de partidos y los viajes, el Bidasoa jugó «de tú a tú» al Valladolid y mostró «solidez» y «confianza».«El equipo confía mucho en sus posibilidades. También fue así en la semifinal de la Copa Asobal. Incluso con tres bajas y yendo por detrás en el marcador, confiábamos en poder ganar y así fue. Y en Valladolid, otro tanto«, ha señalado.

Pese al buen resultado de la ida, el riosellano no se fía del Atlético Valladolid. «Igual que nosotros somos el segundo mejor equipo como local, ellos son el segundo mejor equipo a domicilio», ha dicho. «Ojo, porque el Atlético Valladolid juega muy bien fuera de casa y así lo ha demostrado en la primera vuelta. No va a ser fácil. Son partidos de nerviosismo. No es un tema de puntos, sino de pasar ronda o caer eliminados. Hay que mantener el control, sobre todo en parciales negativos que pueda haber. Y maximizar el rendimiento en los positivos. Ganará el que esté más cercano a su nivel», ha vaticinado.