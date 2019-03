Cuétara recuerda que para ganar a Benidorm deben estar «cómodos en defensa» Cuétara da instrucciones a sus jugadores durante un partido de esta temporada / F. de la Hera El Bidasoa-Irun juega este sábado en Artaleku «una de las ocho finales que nos quedan» hasta final de temporada EL DIARIO VASCO Jueves, 21 marzo 2019, 16:45

El entrenador del Bidasoa-Irun, Jacobo Cuétara, considera que las opciones de ganar al Benidorm este sábado en Artaleku «crecerán cuanto más cómodo» esté el equipo en defensa. La cita del sábado es «una de las ocho finales que nos quedan», ha dicho Cuétara en rueda de prensa, en la que ha añadido que «son ocho finales y hay que sacar el mayor número posible de puntos», aunque «tarde o temprano va a llegar alguna derrota».

«Es un equipo que si tiene un índice alto de acierto, sobre todo en lanzamiento exterior, es complicado de parar. Nosotros debemos centrarnos en nuestro juego», ha añadido. El rival está en una zona media, sin aspiraciones ni peligro pero ese factor no influirá porque «ganarle al segundo, ganar en una cancha como Artaleku, puede ser suficiente motivación» para el Benidorm, que incluso puede jugar mejor por «la falta de presión».

El Bidasoa-Irun está segundo empatando con el Logroño (sin contarle al equipo riojano la victoria entre semana en partido adelantado a esta vigesimotercera jornada) y el objetivo de poder entrar en Europa sigue cobrando fuerza. De todas formas, con lo igualada que está la competición y con varios pretendientes para pocos pasaportes, el Bidasoa-Irun podría quedarse sin premio.

Cuétara ha dicho que se sentirá «súperorgulloso» de la temporada del Bidasoa aunque se quede finalmente fuera de Europa. «Si no entramos en Europa nos dolerá, pero no quitará mérito. Y si ese no entrar es en el último partido, dolerá más que si llega a falta de tres. Y tendrá más mérito todavía», ha reflexionado.

Tras el partido ante el Benidorm y el del próximo viernes en Puente Genil, el Bidasoa-Irun afrontará su segunda final a 8 de la Copa del Rey las tres últimas temporadas, en Alicante y con el primer partido ante el Liberbank Cuenca. «Sin contar con el Barça, somos los dos mejores equipos de la segunda vuelta. Ni yo quería jugar contra ellos ni si entrenador quería jugar contra nosotros. Pero sí es verdad que estamos contentos con el sorteo por el hecho de que el Barça va por el otro lado del cuadro».