Balonmano «Los cuartos contra el Cuenca van a ser una batalla campal» Jacobo Cuétara. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara, entrenador del Bidasoa, reconoce que «los demás nos ven como favoritos para jugar la final» O.T. Jueves, 4 abril 2019, 08:35

El día del debut en la final a ocho de la Copa del Rey se acerca. El equipo bidasotarra viaja hoy hacia tierras alicantinas y esta tarde efectuará la última sesión de entrenamiento en el Pitiu Rochel, el pabellón en el que se disputará la competición. En el espectro de los sueños, ganar dos partidos y conseguir llegar a la final, que si es contra el Barça, da billete para jugar en Europa la próxima campaña. Pero a la hora de la verdad, lo único que importa es el partido de mañana contra el Cuenca (18.30 horas, ETB-1).

Y es que el conjunto conquense será la primera piedra que se encontrará el Bidasoa-Irun en el camino. Jacobo Cuétara lo dejó claro en la rueda de prensa que ofreció ayer en Artaleku: «Si no ganamos el primer partido, no vamos a jugar el segundo». Así es como afronta el conjunto irundarra la fase final de este torneo, ilusionado por lo que puede alcanzar, pero plenamente consciente de que si todos los esfuerzos no van destinados al partido a partido, la Copa puede dar resaca.

Con todo, lo que no puede esconder el entrenador es que «estamos con mucha ilusión y vamos a competir con toda la ambición. Estamos con confianza por los resultados de la liga y por lo que dice la clasificación. Además, vamos a jugar sin ningún tipo de presión porque al ir muy bien en la Liga, no tenemos tanta necesidad por esa plaza europea que se reparte. Lo que tenemos claro es que nos hemos ganado el derecho a disfrutar».

«Nos enfrentamos a un gran rival, con muchas armas, pero nosotros vamos segundos por algo»

Todo el mundo está hablando de esas dos victorias que llevarían al Bidasoa a Europa, pero ¿cómo afronta el equipo esta final a ocho? «Cuando comenzó la temporada y hablé con la plantilla de la Copa, les dije que caer en la primera eliminatoria sería un fracaso y que caer en la segunda estaría mal. A partir de la tercera ronda es donde tenemos que estar y hemos llegado a la fase final. A partir de aquí, seguiremos hasta donde podamos».

El Bidasoa jugará su primer partido en Alicante contra el Cuenca. El conjunto manchego es sexto en la Liga Asobal con 29 puntos, cinco menos que los irundarras, pero en la primera vuelta ya les ganó 26-25 y en la segunda solo ha perdido contra el Barça, lo que habla bien a las claras de su potencial.

«Nos enfrentamos a un equipo que lo está haciendo genial en la segunda vuelta. El Cuenca tiene armas muy potentes, mucho gol y lanzamiento exterior, además de una defensa dura y una portería muy sólida. Pero nosotros también tenemos nuestras armas y si vamos segundos es por algo. Yo no quería este rival porque está muy bien, pero he hablado con su entrenador y me ha dicho lo mismo, que ellos tampoco nos querían a nosotros».

«Si no ganamos el primer partido no va a haber nada más, así que nos tenemos que centrar en eso»

El técnico bidasotarra añadió sobre el partido que «va a ser muy difícil, una batalla campal en la que solo importa el momento. Va a ser clave nuestra defensa y constancia. Somos un equipo que rota mucho y eso nos permite mantener un gran nivel durante todo el partido. Va a ser muy importante que todos los jugadores den un gran rendimiento para que las rotaciones sean de calidad».

No mira más allá

El salto que ha dado el Bidasoa-Irun en las últimas temporadas es tremendo. Hace dos campañas los irundarras también se clasificaron para la final a ocho, pero estar allí ya era un premio. Dos años después, no haber estado en la final a ocho hubiera sido un chasco y, una vez en ella, el objetivo es llegar a la final.

Jacobo Cuétara reconoce que «siento que desde fuera nos dan como favoritos para llegar a la final porque vamos segundos en la Liga, pero la dificultad va a ser máxima porque primero está Cuenca y luego Ademar o Granollers. Lo que tengo claro es que si no ganamos el primer partido no va a haber nada más, así que nos vamos a centrar en eso».