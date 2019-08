Carreras de caballos El Critérium da inicio a la recta final de la temporada Los potros se juegan la corona de los dos años en una jornada matinal con juego PMU IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 28 agosto 2019, 08:14

Tras un parón de 10 días, las carreras vuelven al hipódromo de Donostia con una jornada matinal (12:10). Aguardamos al rush final con tres jornadas de las que dos serán por la mañana. Un epílogo poco acorde con lo que uno sueña. El Critérium Internacional que se disputa hoy, la segunda carrera más antigua de nuestro calendario, bien merece una consideración mejor.

Los afortunados que puedan acudir al hipódromo, encontrarán su recompensa en un programa de lo más interesante. Empezando por el final, el Critérium Internacional, premio Grupo Carrus, ofrece un duelo a cinco con múltiples alicientes. Todos vienen de ganar y el pronóstico se complica sobremanera, por lo que las sensaciones pueden ser un buen indicativo. En este sentido, una de las mejores impresiones del mitin la causó 'Guerreira', estelar en su estreno del pasado 14 de julio, cuando dejó muy lejos a 'Metallica Star' y 'Royal Dancer', los otros dos favoritos. La historia no tiene por qué repetirse.

Las tres primeras, PMU

Las carreras volverán a servir de soporte a la red de juego PMU en las tres primeras, lo que promete jugosos dividendos. La tormenta del lunes por la noche descargó unos cuantos litros, pero no se espera una pista pesada. En todo caso suave. Los pupilos de José Carlos Cerqueira están subiendo su pico de forma y serán referencia a seguir en la segunda manga del hándicap. 'Midnight in Paris' no está corriendo tan mal como reflejan, pero nos seduce un poco más la opción de su compañera de sedas 'Amathyst'.

En la primera parte, 'Trust in You' es un indicativo que convence y la jornada comenzará con 'Existential', el último fichaje de José Calderón, que si es capaz de acercarse a su nivel británico, ya deberíamos de tener ganadora.