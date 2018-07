Caballos Cuidado con 'Red Onion' en la Copa de Oro 'Le Rafale' (gorrilla amarilla) se hizo con el premio Diputación ayer en el hipódromo. / SARA SANTOS El portugués y 'Le Rafale' se imponen en las preparatorias y 'Bruneta' mantiene su reinado en la milla IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 23 julio 2018, 07:57

Ganador de Listed en París a dos años, llegó a disputar la preparatoria de la Poule francesa a principios de 2017. Luego entró en una profunda crisis que le llevó a ser vendido a sus actuales propietarios portugueses en febrero de este 2018. Ese es 'Red Onion', la gran revelación de lo que llevamos de temporada en San Sebastián. Después de apretar al intocable 'Ranyan' hace un mes, ayer se llevó la preparatoria de la Copa de Oro para los viejos dejando la mejor de las sensaciones.

Sus responsables han sabido resucitarle y el caballo ha recuperado parte del gran valor que tuvo. Han despertado a un gran caballo y sus límites están por descubrir. No había más que ver a su jockey, Francisco Jiménez. «En la Copa de Oro lo monto yo», le dijo al preparador.

Más pausado, el jinete explicaba que su caballo solo se había empleado en los últimos metros. Había viajado al acecho de los punteros y al ver pista mostró una aceleración que dejó clavados a dos caballos de contrastado valor como 'Obanos' y 'Shesspirr', que dan credibilidad al resultado. «Para la Copa de Oro me encanta», decía Jiménez. «Se deja llevar muy bien, se le puede tapar fácil y tiene punta de velocidad para sorprender a los fondistas». Si es capaz de hacer los para él desconocidos 2.400 metros, la chance de 'Red Onion' el 15 de agosto es mucho más real de lo que podíamos imaginar.

Las tres últimas carreras se decidieron por los carriles exteriores. Ya lo avisó Fayos en el cuarto de comisarios. Los carriles interiores estaban muy movidos y más blandos. También pegado a las gradas se impuso 'Le Rafale' en el premio Diputación. No competía desde abril y era la primera carrera para su nuevo patio, pero Juan Carlos Rosell lo presentó guapo y puesto. Había ganado sus dos últimas carreras francesas, lo que le había hecho merecedor de un valor 37 al que ayer dio veracidad en su estreno donostiarra.

Y eso que le costó seguir el ritmo que pusieron de salida las yeguas de Arizkorreta 'Celestin's' y 'Algaida'. Le sacaron de paso hasta que pudo enlazar en el reagrupamiento antes de Bugati. Jose Luis Borrego le dio un respiro y el alazán se vino arriba. Equilibrado en la recta, pronto se puso a mandar y no cedió ni un metro. Decía su jinete que todavía «verdea un poquito. Se emplea lo justo, pero me ha encantado». No está matriculado en la Copa de Oro, pero sus responsables podrían darse el capricho de reengancharlo.

'Bruneta', la mejor

Con permiso de los aspirantes al Oro, teníamos ganas de ver lo que pasaba en el premio Yeguada Torreduero, que coronaba a la mejor millera del verano. 'Bruneta' había sido la última en ganar esta carrera. Dos años después demostró que sigue siendo la mejor. Y eso que Janacek había decidido «abandonarla» y subirse a su compañera de patio 'Awfaa'. No desaprovechó el regalo Jose Luís Martínez, que hizo gala de una sangre fría tremenda para hacerse con una victoria espectacular.

Los seguidores de Bruneta se pusieron nerviosos al verla ceder tantos cuerpos de salida. Incluso su preparador reconocía que no entraba en el plan. Pero Martínez supo entenderla a la perfección. Su acción fue fría de salida, pero fue entrando en carrera según avanzaban los metros. Ya en la recta, se abrió hasta el carril más exterior para dejar clavadas a 'Blue Martini' y 'Falcon's Vision'.