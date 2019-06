Futvoley Copacabana llega a San Sebastián Club de Futevolei Donostia crece gracias al nuevo campo de entrenamiento de Herrera IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 11 junio 2019, 08:34

En Donostia ya se respiran los primeros aires de verano, pese a algún que otro chaparrón que termina por aguarnos el día, nunca mejor dicho. Con la llegada del periodo estival, multitud de clubes de la ciudad abren sus puertas para la práctica de diferentes deportes que solo tienen cabida durante el verano o la primavera.

Es posible que ya hayan visto a grandes estrellas del mundo del fútbol practicar este nuevo deporte. Aunque, en realidad, cuando hablamos de los astros del balompié de esta incipiente disciplina tenemos que reconocer que la mayoría de ellos ya practicaron el futevolei a muy temprana edad en las playas de Río de Janeiro. Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos o Dani Alves han sido varios de los precursores que han puesto de moda este deporte en el último siglo. Esta disciplina adopta la mayoría de sus características del voleibol playa: equipos compuestos por dos personas, pista de nueve metros de ancho y dieciocho de largo y red a 2,20 m de altura. Los jugadores tan solo tienen permitido tres toques de balón y el ganador se decide al mejor de tres sets. Hasta aquí pocas diferencias con el voleibol, de no ser porque se juega con todas las partes del cuerpo menos con los brazos y manos. Ahí es donde entra el fútbol.

Los jugadores del Club de Futevolei Donostia llevan jugando aproximadamente 15 años en la playa de Ondarreta, pero no fue hasta la creación de la LNFV (Liga Nacional de Futevolei) cuando empezaron a tener miras cada vez más altas, difundiendo los valores del deporte en equipo y fomentando la práctica de este deporte, el futevolei. Charlamos con Aitor Ancín, secretario del club y jugador, para conocer cómo empezaron en este deporte que en los pasados Juegos Olímpicos fue deporte de exhibición. «Cuando empezamos en esto del futevolei éramos solo cuatro locos. Ahora mismo estamos más de 30 asociados. Creamos el club con el objetivo de que no fuese cosa de un día. Queríamos que con el paso de los años esto fuese a más y así lo hemos hecho. Hemos conseguido que el Ayuntamiento nos ponga una cancha de futevolei en Herrera, aunque la calidad de la arena no es muy buena y vamos a tener que cambiarla. Se queda muy apelmazada y dura y así es imposible entrenar. Han sido meses y meses de llamadas. Al principio estudiamos la opción de poner unos focos en la playa, pero la ley de costas nos lo impedía. La opción de Herrera ha sido un acierto. Entrenamos allí dos veces por semana. Los jueves con gente del club y los martes hacemos cursos de iniciación. Hemos sacado un grupo de cinco o seis chicas que están empezando y se desenvuelven muy bien. Se trata de un deporte en el que con cuatro pautas o ideas y unos cuantos entrenamientos, cualquier persona puede practicarlo, aunque si se tiene una base de fútbol mucho mejor».

«Tenemos a un grupo de cinco chicas que están aprendiendo. Ojalá saquemos un equipo»

Pese a ser un deporte que gana adeptos en verano, el Club de Futevolei Donostia pretende que la práctica de esta disciplina se extienda a todo el año. «En el club nos lo estamos tomando mucho más en serio. Al principio era más como un hobby o un pasatiempo y ahora estamos totalmente centrados en el futevolei. Queremos sacar una liga en Donostia para seguir jugando y compitiendo durante el año».

Con Ronaldinho

La pasada temporada, varios integrantes del Club de Futevolei Donostia tuvieron el privilegio de compartir cancha con uno de los grandes jugadores brasileños que nos ha dado el fútbol, Ronaldinho. El ariete carioca es uno de los mayores precursores del futevolei y el año pasado estuvo en Castelldefels como padrino de su propio torneo Northweek R10 Futevolei. «Fue un sueño hecho realidad. Desde txikis hemos visto jugar a Ronaldinho y allí estaba, junto a nosotros. Él jugó unos cuantos partidos con sus cinco amigos brasileños. Después, estuvo de espectador viendo el resto de encuentros, entre ellos la final en la que nos alzamos con el primer puesto. Vio cómo de bien nos lo pasamos e hicimos muy buenas migas con él, hasta el punto de irnos a tomar algo con su cuadrilla y otros jugadores del torneo».

Después de tomar unos refrescos con Ronaldinho durante la noche, Ancín y De la Fuente tenían por delante un viaje de vuelta de siete horas hasta Donostia, pero les surgió un plan mucho mejor. «A lo largo de la noche Ronaldinho nos dijo que de volverse a San Sebastián nada de nada. Que a las diez de la mañana quedábamos en la playa para echar un partido de verdad. Nosotros no nos lo pensamos dos veces y allí que nos plantamos, tras descansar unas cuantas horas. Comenzamos a preparar la red y a cambiarnos hasta que apareció. Y ahora viene la parte graciosa de la historia. ¡De repente no teníamos balón! Tenías que ver las risas que se estaba echando diciéndonos: «¿Cómo es posible que esté organizando un torneo de futevolei y no tengamos un balón?».