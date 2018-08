Caballos La Copa de Oro más especial y abierta La Copa de Oro, que cumple esta tarde su cincuenta aniversario, volverá a poblar de aficionados las gradas del hipódromo. / JOSÉ MARI LÓPEZ La carrera celebra su 50ª edición con 'Hipodamo de Mileto' como favorito y 'Tuvalu' al acecho | El alto número de participantes, quince, y la posibilidad de pista blanda por el agua añaden emoción al punto álgido de la temporada IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 15 agosto 2018, 10:01

La Copa de Oro es siempre especial, pero la de este año lo es aún más si cabe. El símbolo de la temporada donostiarra llega al medio siglo de vida. La carrera que consigue que los recuerdos sean un volcán en erupción. La catarata de sensaciones ha sido incluso más caudalosa en este 2018, pues todo aficionado ha rascado en su memoria y en su corazón en busca de sus recuerdos más estimados de las 49 ediciones disputadas.

Los afortunados que han visto todas las ediciones se llevarán hoy un merecido homenaje por parte del hipódromo de San Sebastián. No se han desvelado todos los actos que van a tener lugar durante la jornada, pero el hipódromo ha organizado varias sorpresas que seguro añadirán emotividad y espectáculo a la cita. También serán homenajeados muchos profesionales que durante este tiempo han unido sus vidas a la carrera de oro, aunque algunos grandes protagonistas sólo podrán acompañarnos en el recuerdo.

Pero esa es precisamente la inmortalidad que consiguieron ganando la Copa de Oro. Sus gestas siguen siendo recordadas y contadas. No hay edición de la carrera sin anécdota. No hay año sin historia. Lo que tiene esta prueba es que la gente la siente suya. Es la carrera de un pueblo. El sentimiento de pertenencia es absoluto, no sólo para el público donostiarra, si no también para el madrileño, que durante estos años ha contribuido a engrandecer la carrera. Es un acontecimiento popular, que ofrece esperanza a profesionales y aficionados, y que una vez, permitió creer que nuestras carreras alcanzarían el primer nivel europeo.

No se consiguió el objetivo, pero durante 49 años han pasado por aquí los mejores caballos del turf nacional. En el ranking de ganadores figuran auténticas leyendas que hacen que la prueba tenga un palmarés inigualable. Los ecos de las grandes tardes del pasado parecen volver a escucharse cada 15 de agosto. Ese día en el que lo monetario pasa a un segundo plano. La gente quiere emociones. Y los profesionales anhelan gloria. Esa que reparte el entregado y fiel aficionado, que ha abrumado a los más grandes de la historia, y que ha hecho que ganar la Copa de Oro sea la máxima aspiración con la que sueñan propietarios, preparadores y jinetes.

La carrera de este año viene marcada por dos factores. El primero, el alto número de participantes, un condicionante que preocupa a todos los profesionales. Ya vimos en el María Cristina que, probablemente, ganó la que mejor recorrido tuvo, no la mejor. Si eso ocurre a menudo en todos los hipódromos, todavía más en San Sebastián. El rompecabezas podría complicarse sobre manera si la pista está blanda, aunque no parece que vaya a suceder. Cierto que la madrugada del martes cayeron cerca de 15 litros, pero el domingo la pista estaba muy dura y le habrán venido de maravilla. Se espera tiempo soleado para hoy, por lo que no debería haber excusas para nadie.

El nombre que más ha sonado durante los últimos días ha sido el de 'Hipodamo de Mileto'. No queremos cargar de presión al pensionista de Jose Calderón, pero parte como el valor más alto de la carrera. Si ésta se disputase en Madrid, pocos dudarían de quién se llevaría la victoria. Sin embargo, su decepcionante Copa de Oro del pasado curso deja dudas sobre su adaptación a la pista. Probablemente infundadas, porque el caballo entrena en San Sebastián y los que le ven por las mañanas aseguran que pasa las curvas como un tiro. Mayor problema puede tener con los metros, ya que es un gran rematador y necesita que haya mucha distancia para poder venir desde lejos. Que haya ritmo se antoja imprescindible para sus intereses.

Echaremos de menos a su inseparable 'Zascandil', recuperándose de una operación. Su ausencia abre todavía más el abanico de posibilidades, en las que debe figurar necesariamente la opción de 'Tuvalu'. Al caballo del Duque le ha faltado un puntito esta primavera, pero no se ha caído de una llegada. No olvidemos que fue el mejor fondista del pasado curso, y si consigue aproximarse a ese nivel, se subirá al cajón. La sorpresa podría venir de la mano del ganador de la preparatoria, 'Red Onion'. Entrenado en Guimaraes, está demostrando por qué ganó Listed a los dos años. Si es capaz de hacer una distancia que nunca antes ha abordado, sus rivales deberían echarse a temblar.

Los siempre temibles visitantes franceses serán esta vez 'Cnicht' y 'Not After Hours'. A día de hoy no parecen tener el valor suficiente como para ganar esta carrera, pero ambos apuntan a que su valía será mayor en el futuro. Sobre todo el primero, hermano del buen y conocido 'Rooke', que viene de hacer su mejor carrera en La Teste. Si sigue con su progresión podría dar un susto. La yegua de François Rohaut llega avalada por su preparador, que ya ganó en 2015 con 'Scalambra'. 'Not After Hours' no parece de tanta calidad, pero el pasado curso ya consiguió ser doble colocada a nivel Listed. Un respeto.

1. Barenton H

Diogo Teixeira (entrenador): «Está en forma. No va hacer de pacemaker y jugará sus opciones. Puede llegar a los metros, aunque nunca ha abordado la distancia. Si llueve un poco podría beneficiarle».

2 Cnicht HHHH

Roberto Montenegro (jockey): «Es un caballo ligero y necesita una carrera con ritmo. Es tardío y ahora está en su mejor valor. Mi única preocupación es cómo se comportará en un lote tan numeroso, pues tiene carácter y le gusta dominar en el recorrido».

3 Federico HHH

Enrique León (entrenador): «Siempre te lo da todo. Su primavera fue muy buena. Su evolución durante las últimas semanas ha sido buena y por eso hemos decidido intentarlo. Corre bien en todos los terrenos».

4 Gran Tornino HHH

Ángel Imaz (entrenador): «Tuvo una primavera muy precipitada y ahora es realmente cuando está bien. Teníamos claro que correría el Gran Premio de San Sebastián, pero vista su evolución y valorando el nivel, creemos que también puede hacerlo bien la en la Copa de Oro».

5 Hipodamo de Mileto HHHHH

José Calderón (entrenador): «Lo veo como nunca. El hecho de que no haya corrido bien a mano derecha genera alguna duda, aunque tal como está este año, no creo que lo vaya a acusar. Si el caballo da su valor no temo a nadie, sólo pido un recorrido sin contratiempos. No hay problema si llueve un poquito».

6 Obanos HH

Guillermo Arizkorreta (entrenador): «En la preparatoria tuvo un recorrido un poco agresivo y se cansó un poco. No tengo claro que tenga los 2400 metros, pero será más fácil que los haga en esta pista y quiero probarlo en este nivel. Es un caballo que siempre corre bien».

7 Parsifal HHH

Guillermo Arizkorreta (entrenador): «Si consigue acercarse a su mejor valor, tendrá opción de pelear con los mejores. Ha corrido bien en blando. No conoce el trazado, pero por características le puede ir bien».

8 Red Onion HHHH

Francisco Jiménez (jockey): « Se deja llevar muy bien. Con tantos caballos es arriesgado correr atrás como a él le gusta, pero a ver cómo nos las ingeniamos. Creo que es muy bueno. Me transmite sensación de mucha calidad y corro con todas las esperanzas».

9 Sant'Alberto HHH

José Luis Borrego (jockey): «Entrena muy bien, pero es viejo y si no hay barro no se emplea. Si tuviera la pista blanda podría correr parecido al pasado año. El gran volumen de participantes lo complica aún más».

10 Shehab HH

José Calderón (entrenador): «No necesito mover la carrera y no va hacer de pacemaker, va a jugar su opción. En la preparatoria falló porque no iba a gusto en blando. Mirando el lote, puede pelear una colocación».

11 Tuvalu HHHHH

Ioannes Osorio (entrenador): «Le noto un poco mejor que en primavera. No sé si esta edición es mejor o peor quela del año pasado, lo único que me preocupa es el alto número de participantes. Cuanto más dura esté la pista mejor para él».

12 Fuenteesteis HH

Ramón Avial (entrenador): «Nunca se vacía del todo, siempre se queda con algo. En esta pista puede pasar cualquier cosa. Prefiero terreno blando porque se corre de manera más controlada, si no se va a 2000 por hora».

13 Not After Hours: HHHH

Datos: Valor 39 en Francia, aunque el año pasado tuvo 42,5. Doble colocada de Listed, terminó cuarta de la carrera en la que perdió por una cabeza Hipodamo de Mileto. Es versátil, le gusta correr cerca de los punteros y hace bien la distancia. Su preparador conoce bien el perfil necesario para ganar en la pista. Condiciones para ser protagonista. .

14 Photo Choc HH

Álvaro Soto (entrenador): Está fenomenal tras la preparatoria.Parece que tiene querencia hacia los palos, pero con el cajón 15 no será un problema. Tiene calidad y su jinete es de primera línea, una garantía».

15 Poporo HH

Ioanes Osorio (entrenador): «Me gustó mucho su preparatoria. El conocer la pista le servirá para correr mejor. Está más tranquilo y va más relajado en los recorridos. No me conformo con una colocación. Le vendría mejor una pista un poquito más suave».