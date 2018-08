GOLF «Estoy muy contento por pasar el corte, era el primer objetivo» El donostiarra Adrián Otaegui sigue adelante en su primer 'major', el PGA Championship de San Luis JOSÉ MANUEL CORTIZAS SAN LUIS. Domingo, 12 agosto 2018, 09:49

Pasar el corte del PGA Championship que se está disputando en el Bellerive Country Club de San Luis (EE UU) estaba en la agenda de Adrián Otaegui, que juega allí su primer 'major'. Lo consiguió ayer después de que el viernes, cuando él ya había terminado su recorrido, la jornada se suspendiera a mitad de la tarde como consecuencia de las tormentas. En torno a la mitad de los competidores regresaron al campo a primera hora de ayer para completar la jornada.

El golfista donostiarra había cerrado las dos primeras vueltas al campo con 140 golpes, que acabaron siendo suficientes para pasar el corte y seguir en el torneo. Su tarjeta presentaba un golpe menos que la de Bryson DeChambeau, el primero que se quedó fuera.

Antes de comenzar la tercera vuelta anoche, el donostiarra comentaba que «estoy muy contento por haber conseguido pasar el corte, que era mi primer objetivo. En el segundo día (-3) he conseguido jugar muy bien, mucho mejor que el primero (+3), sobre todo en los segundos tiros a bandera. Eso me ha permitido hacer muchos birdies y me he quedado muy contento».

Otaegui también destacaba su acierto con el putt. «Es cierto que en los primeros hoyos me he dejado varias opciones de birdie desde muy cerca, pero luego he conseguido meter algunos desde cinco o seis metros. Estos golpes que no suelen ser fáciles los hice bien».

Al destacar sus mejores momentos explicaba que «empezar los tres primeros hoyos con dos birdies me dio tranquilidad». Preguntado por la presión cuando luchaba por superar el corte, el golfista guipuzcoano apuntaba que «yo me he limitado a intentar hacer lo mío. Sabía que en el último hoyo iba a necesitar un putt y que es un hoyo complicado, pero pegué un buen segundo golpe. Estoy muy contento sobre todo porque los hierros han funcionado mejor».

El campo y los rivales hacen duro el PGA Championship, pero también el calor. «En los últimos hoyos ha hecho mucho calor. En zonas en las que no corría el viento, era terrible. Tenía una toalla para secarme y ha acabado totalmente empapada, así que he tenido que secarme con la de los palos».