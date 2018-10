Rugby | EE.UU. - Samoa La conciencia viste de blanco Mendía posa con el trofeo de las Seis Naciones femenino. Luis Mendía, médico de World Rugby en el Samoa-EE UU, vivió entre los 3 y los 17 años en Donostia | Ha trabajado con equipos como los Saints, English Students, Worcester Warriors o la selección inglesa y ahora lo hace en los Sarracens de Londres BENITO URRABURU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 07:33

El interés de los aficionados durante el encuentro Samoa-Estados Unidos que se jugará el 10 de noviembre en el estadio de Anoeta a partir de las 18.30h estará centrado única y exclusivamente en el campo de juego.

Primero con los himnos nacionales de los dos equipos, luego con la Haka de Samoa y más tarde con el propio partido. Muy cerca de los jugadores estará un hombre de gafas, de 51 años de edad, que jugó a rugby de pilier y que será la conciencia de todos ellos, su tabla de salvación, por encima de lo que digan los galenos de sus respectivas selecciones, en caso de sufrir alguna lesión. Se trata del navarro de nacimiento, pero criado en Donostia entre los 3 y los 17 años, en el barrio del Antiguo, Luis Mendía. Será el médico del partido que ha enviado World Rugby, por medio de la Federación Española, con la que también ha trabajado y que acumula una dilatada experiencia en su profesión aplicada al rugby de alto nivel.

«Mi función en Anoeta será la de médico del partido para estar atento a posibles conmociones cerebrales, coordinar cómo vamos a llevar el encuentro desde el aspecto médico, ver si hay alguna lesión de sangre y aplicar el protocolo obligatorio en estos encuentros».

Su explicación, muy didáctica, denota las miles de horas que ha recibido en cursos y también los que ha impartido sobre este tema. «Si hay una lesión de sangre puedo ordenar a un jugador salir del campo. Normalmente ninguno quiere. El jugador de rugby es de otra pasta. Si alguien sangra debería de salir. Si su equipo no le saca, yo puedo hacerlo», comenta de una forma tal que nadie duda de que lo hará, por no decir que lo ha hecho muchas veces. «Se saca del campo al jugador, se hace un cambio de diez minutos, se le cura y puede volver. Yo estoy para ayudar, no para imponer nada. En el asunto de las conmociones cerebrales sucede lo mismo. Otro asunto es el de las temperaturas extremas, que aquí no se dará. No es lo mismo jugar en San Sebastián que un partido en Málaga a 40 grados».

Luis Mendía se licenció como médico en Pamplona. «Soy anestesista. Llevo ya 23 años en Inglaterra. Estoy casado y tengo dos hijos que juegan a rugby. Allí comencé a realizar cursos de medicina deportiva de diversos temas y me inicié trabajando en el rugby, con un equipo de la Federación Inglesa (RFU), los England Students. Después me fui a trabajar con la academia del Worcester Warriors hasta 2008. Durante dos o tres años dejé ese mundo y trabajé como médico».

Doce partidos del mundial

Pero el rugby le tiraba y le llamaron de los Northampton Saints. «Estuve un año de segundo médico y dos de primero. Lo volví a dejar y ahora llevo ya unos años con los Sarracens, como segundo médico del equipo, además de trabajar para World Rugby. Con los Sarracens trabajé como médico de partido, no estoy a tiempo total con ellos. Con el único equipo que trabajé a tiempo total fue el Northampton Saints. Si Sarrecens necesita médicos, les suelo ayudar, siempre como segundo médico. Hay cuatro dentro del grupo. Con el primer equipo hay cuatro fisios y si se cuentan los de la academia, ocho».

Razona el doctor Mendía que «puedes tener los mejores jugadores del mundo, pero si no los cuidas y te preocupas por su salud, por su estado físico, no sirve para nada. Se pueden romper. Si les cuidas, pueden entrenar y competir mejor».

Jugó a rugby en Pamplona y también en Inglaterra, «hasta que me rompí los ligamentos y lo tuve que dejar. Tampoco era muy bueno, eh. Jugaba de pilier».

En la Copa del Mundo que se jugó en Inglaterra estuvo presente en doce partidos, como integrante del World Rugby. «Uno de ellos de cuartos de final, siempre como médico de campo, de atención inmediata. También revisaba los vídeos por si había golpes. Además teníamos cuatro paramédicos, un médico anestesista, uno de maxilofacial y un traumatólogo. En Inglaterra, todo el apartado médico se cuida mucho. Los Waps acaban de fichar a un neozelandés (Lima Sapoaga) del que se dice que va a cobrar cerca de un millón de libras. ¡Como para no cuidar a los jugadores!».

También ha trabajado con las jugadoras de Inglaterra, muy altas, muy fuertes y «que tenían con ellas a un médico, un fisioterapeuta y un analista. Se cuida todo mucho. Si les ayudas, la mejora se nota mucho».

También suele cubrir determinados partidos internacionales en el campo de Twickenham, «bien como médico de partido, como médico de campo o como médico de vídeo. A veces estamos seis personas en el tema médico. Si no estás de médico de campo no puedes acceder al terreno de juego».

Sobre qué se ha encontrado el doctor Mendía en los partidos de rugby de alto nivel, asegura que «alguna situación dura sí me he encontrado. Conmociones cerebrales, pérdida de consciencia, algún jugador expectorando sangre, una contusión cardiaca con una contusión pulmonar a un nivel muy elevado. Eso ha sido lo más grave». No da ni un nombre, entre otras cosas porque lo tienen prohibido y para preservar la identidad de los jugadores.

En el mundo del rugby los cambios se están produciendo muy rápido. «Por fortuna se ha mejorado mucho. También trabajo para World Rugby cómo coordinar la educación médica para Europa, Asia, Sudamérica y sur de África. En España, hace un mes, di un curso para formar médicos de campo para torneos de World Rugby de nivel dos (como el de Anoeta). El primer nivel es de primeros auxilios, que es el mínimo requerido, en el segundo se amplían conocimientos y el tercero es de técnicas avanzadas. Es el segundo curso de nivel dos que damos en España».

Como ejemplo pone que «Samoa no tenía médico y actuaremos con uno de aquí como doctor para Samoa. Se está intentando que toda la División de Honor del rugby nacional tenga médicos y fisioterapeutas».

Un tema delicado en todo este asunto es la competencia de los médicos con los árbitros: «Se está hablando con ellos a nivel mundial para detectar lo más rápido posible una conmoción. José Carlos Salo, el coordinar médico de la Federación Española, está realizando un trabajo muy grande con cursos de primeros auxilios y gracias a su esfuerzo, en Europa, fuera del Torneo de las Seis Naciones, se puede decir que tenemos un gran nivel. Estamos para coordinar conocimientos, no para imponerlos».

Inglaterra y Sudáfrica

Antes de los partidos hacen simulacros de situaciones límites, de lo que pueda pasar. «En la Copa del Mundo nos juntábamos con la ambulancia medicalizada, los médicos y poníamos en práctica todos los protocolos que hay que aplicar mucho antes del inicio de los encuentros. Cada selección solo puede tener en el terreno de juego un médico y dos fisioterapeutas».

Otro tema candente en el rugby es el de los placajes, la altura a la que se realizan. «Miramos los vídeos de los partidos, la altura a la que se placa. Hay un estudio muy interesante de un sudáfricano, Roy Taker, que demuestra que en un placaje el que más riesgo corre es el defensor. Parecía que era el atacante, pero no. Él y la gente que hicieron el estudio fueron a hablar con los entrenadores de diferentes selecciones para que intentasen bajar la altura de los placajes. Ahora se placa a romper, por lo tanto lo conveniente es bajar la altura del placaje si queremos evitar riesgos».

En Inglaterra y Sudáfrica la figura del médico en los equipos de rugby es muy importante «y se van consiguiendo avances. En nuestra época, en las melés se entraba a romper y había cabezazos e incluso parecía que el cuello se doblaba. Eso se acabó». Afortunadamente.