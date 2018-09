Montaña «Cuando compites, lo bonito es que nada está escrito», afirma Jornet El corredor catalán se retiró la madrugada del sábado del Ultra Trail Mont Blanc cuando se dirigía al refugio Bonatti (km 92,1) EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Martes, 4 septiembre 2018, 08:38

El corredor de montaña Kilian Jornet se retiró la madrugada del sábado del Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) cuando se dirigía al refugio Bonatti (km 92,1). El atleta catalán, quien marchaba en las primeras posiciones de la carrera, sufrió una reacción alérgica y molestias en el estómago tras picarle una abeja tres horas antes de la salida de la prueba.

Jornet apunto que «este UTMB no ha terminado como esperaba. Me sentía fuerte y había entrenado bien pero tres horas antes de la salida me picó una abeja. Soy alérgico a este insecto, así que con mi fisioterapeuta y el médico buscamos una solución para poder salir y, al principio, parecía que todo iba bien. Tuve algunos problemas de estómago por la medicación pero ya saliendo de Courmayeur sufrí una nueva reacción alérgica y preferí parar antes que tener problemas más graves. Al final, las carreras son así y lo más bonito del deporte es que nada está escrito. Tienes que salir, luchar y los pequeños detalles marcan la diferencia».