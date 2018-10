Una compañía de teatro sobre hielo

Un profesor de primeros auxilios y natación, una docente de Magisterio en la UPV, una monitora del Club Deportivo Fortuna de pilates y aquagym y un estudiante de último curso de Ingeniería son los cuatro héroes que el pasado fin de semana se colgaron la medalla de plata en el Mundial Mixto de curling disputado en Kelonwa (Canadá). Sus nombres posiblemente ya los conozcan. La hazaña lograda por estos cuatro jugadores del Txuri-Berri donostiarra (Mikel Unanue, las gemelas Otaegi y Sergio Vez) ha servido para poner en el mapa a este deporte.

Sin tiempo para celebrar la presea lograda en Canadá, Unanue y los suyos han regresado a la rutina, no sin antes atendernos de buen grado, como siempre. «Hemos vuelto a nuestra rutina en Donostia. En mi caso, trabajo en la Federación Guipuzcoana de Natación, impartiendo cursos de primeros auxilios y socorrismo. Hace unos cuantos años trabajaba como socorrista en La Zurriola. Siempre he sido un nadador frustrado», asegura Unanue.

En esta última década, las gemelas Otaegi se han dedicado en cuerpo y alma al curling. A principios de año se proclamaron campeonas en categoría femenina en el Campeonato de España disputado en Jaca. Como Unanue, ambas han vuelto a la normalidad. «Por las mañanas doy clases de magisterio en la Universidad del País Vasco. En cuanto tengo un hueco, me escapo para entrenar», afirma Oihane. «Yo trabajo para el C.D. Fortuna en el polideportivo de Zuhaizti dando clases de pilates y aquagym. Como mi hermana, en cuanto tengo un rato libre me escapo al Palacio de Hielo para entrenar», declara Leire.

Para aquellos que desconozcan el material que se utiliza en este deporte, Unanue nos explica que «cada una de las piedras llega a pesar unos 20 kilos y un juego suma un total de dieciséis piedras. Obviamente, no viajamos con ellas en cada desplazamiento. Sería una locura. Sí que viajamos con el resto del material. Desde las zapatillas hasta las escobas. Voy a contar un secretillo. Nos hemos leído de pe a pa la normativa de equipajes de la compañía aérea con la que solemos viajar desde Burdeos y hemos encontrado una pequeña 'trampa' para no tener que pagar un extra por el material deportivo con el que nos desplazamos. Las compañías de teatro están exentas de pagar por los objetos de decorado y demás, así que nosotros facturamos nuestro material como si fuésemos una compañía de teatro. Espero que no lean este artículo, no se nos vaya a acabar el chollo», manifiesta entre risas el capitán del equipo del Txuri-Berri.

Un futuro CAR

Actualmente, España carece de cualquier pista oficial de curling. Los palacios de hielo donde se práctican el hockey y el patinaje artístico sirven como parche para la práctica del curling. Ayer, Fran González, presidente de la Federación de Deportes de Hielo, aseguraba a este periódico que están trabajando «para construir un Centro de Alto Rendimiento para deportes de invierno». Unanue se muestra ilusionado con este futuro CAR. «Sería la solución a muchos de nuestros problemas. En cada viaje a Suiza nos dejamos una media 600 euros por persona. Por suerte recibimos algunas pequeñas subvenciones de la Federación Española, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco».