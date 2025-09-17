Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kirsty Coventry es la actual presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI). AFP
Olimpismo

El COI considera que Israel cumple la Carta Olímpica

Los rectores del Comité Olímpico Internacional entienden inapropiada la comparación con Rusia, vetada de los grandes torneos deportivos

Luca Corsi

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:25

El Comité Olímpico Internacional (COI) asegura en un comunicado que Israel respeta la Carta Olímpica y manifiesta que los atletas de este país y los ... palestinos «convivieron en paz durante los pasados Juegos de París». El máximo organismo mundial del deporte responde así a peticiones como la del presidente de España, Pedro Sánchez, para expulsar de competiciones deportivas a los equipos o representantes de Israel.

