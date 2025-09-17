El COI considera que Israel cumple la Carta Olímpica

El Comité Olímpico Internacional (COI) asegura en un comunicado que Israel respeta la Carta Olímpica y manifiesta que los atletas de este país y los ... palestinos «convivieron en paz durante los pasados Juegos de París». El máximo organismo mundial del deporte responde así a peticiones como la del presidente de España, Pedro Sánchez, para expulsar de competiciones deportivas a los equipos o representantes de Israel.

«Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas», señala el Comité Olímpico Internacional.

El Movimiento Olímpico, liderado por el COI, es el paraguas que está por encima de las federaciones internacionales (FIFA, World Aquatics...) y de los 206 comités olímpicos nacionales. Cualquier recomendación suya sirve de activación.

En la Carta Olímpica se especifica que sus reglas se ciñen solo a las federaciones internacionales y a los comités olímpicos nacionales, pero no a los países y a sus maneras de gobernar. Y pone ejemplos: los comités nacionales son los que participan en los Juegos Olímpicos y deben decidir su himno y su bandera. Además, ellos escogen los del país al que pertenecen, pero podrían optar por otros, como ocurre en diez casos. Uno es el de las Islas Vírgenes, que evita usar el himno y la bandera británica.

La comparación entre Rusia e Israel no es apropiada para el COI. En el caso de Rusia, el primer comunicado del COI llega el 28 de febrero del 2022, cuatro días después de que empezara la invasión de Ucrania. En aquel momento, el mundo estaba en lo que se denomina la tregua olímpica (periodo que comprende unos días antes de la celebración de los Juegos hasta otros después). Los de Invierno de Pekín habían finalizado el 20 de febrero y cuatro días después empezó la ofensiva rusa.

Argumenta el COI que el 2 de diciembre de 2021 la Asamblea General de Naciones Unidas, por consenso de los 193 miembros de la ONU, aprobó que la tregua finalizaba el 13 de marzo. Rusia la incumplió iniciando ese conflicto.

El COI fue en su día una organización pionera a nivel mundial en lo que respecta al reconocimiento de Palestina, cuyos equipos participan en los Juegos Olímpicos de Verano desde la edición de 1996 en Atlanta. No han faltado desde entonces a ninguna edición, si bien nunca han ganado medallas.

Gobierno de España

Pedro Sánchez, por contra, defiende que «ni Rusia ni Israel» estén en competiciones deportivas «hasta que no cese la barbarie». Tampoco el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comprende la postura del Comité Olímpico Internacional. Considera que implica una «doble vara de medir» de la institución respecto a la situación que se dio con Rusia y su invasión de Ucrania.

«Cuando se expulsa a Rusia se hizo porque incumplía la Carta Olímpica. El COI tiene que responder por qué aplica un criterio con Rusia y otro con Israel. Cuando uno tiene dobles varas de medir pierde toda la credibilidad», ha afirmado Urtasun.