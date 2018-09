Clara Azurmendi y Carolina Marín, la promesa y la estrella en el mismo equipo

La liga nacional de bádminton que arranca este fin de semana tiene un señuelo para el aficionado. Carolina Marín, medalla de oro en Río de Janeiro, triple campeona mundial y cuádruple campeona de Europa, ha fichado por el Pitiús de Ibiza, lo que aportará lustre a la competición. Pero lo que verdaderamente nos interesa es saber las consecuencias que puede tener esta noticia para Clara Azurmendi (San Sebastián, 1998), compañera de equipo de la andaluza a partir de ahora y gran promesa de Gipuzkoa. Así que llamamos a la donostiarra para saber cómo se ha recuperado de su lesión, qué supone para ella entrenar con la mejor del mundo y cómo afronta la obsesión del deportista: el futuro. Los retos y los sueños.

En realidad, no es la primera vez que comparten equipo, ya que el año pasado compitieron juntas en Dinamarca (la liga europea más potente junto a la de Francia). Pero ahora han decidido volver a casa. Azurmendi, en concreto, no jugaba la liga nacional desde 2013, cuando defendía la elástica de Aldapeta. «En enero me lesioné del menisco, me operé en marzo y acabo de volver a competir en Barcelona. Como modo de vuelta, hablando con mis entrenadores, decidimos que era la mejor solución, la más llevadera, la más cómoda», confiesa. Porque jugar esta liga le permitirá compaginarlo con su agenda internacional, cuando llegan los torneos de renombre. Y viajar a Ibiza o moverse por el país no supone tanto esfuerzo como hacerlo a Dinamarca.

Obviamente, convivir con Carolina Marín es una gozada para Clara, una fuente de aprendizaje interminable: «Es la mejor jugadora de la historia del bádminton. Tenemos una suerte muy grande de entrenar con ella y compartir equipo. Yo creo que a veces no somos conscientes. Así que estamos deseando empezar a jugar y aprender de ella».

Kike Peñalver, Carolina Marín y Clara Azurmendi, el pasado verano en Donostia.

La presión, ese oscuro objeto de deseo

Convivir con la presión es una de las grandes asignaturas de los campeones de verdad, los que se acostumbran a caminar sobre el filo del alambre, los que no arredran ante la gloria, los que no sufren vértigo. Por eso, saben que este año son las favoritas para ganar la liga: «Eso es lo que se dice por ahí (se ríe). El objetivo es ése, desde luego. Además, ninguna de las dos hemos ganado la liga. Y el Pitiús, tampoco. Así que a motivación no nos van a ganar».

Dicen que lo más difícil en el deporte no es ganar, sino volver a ganar. Por eso admira tanto a Marín: «Sobre todo, por esas ganas de seguir superándose cuando ya lo tiene todo. Esa ambición es increíble. Esa manera de entrenar, hay que verla (insiste). Está sufriendo y sigue y sigue. De ahí la garra y la energía que le sale cuando está jugando. Fuera de la pista, por cierto, cambia por completo y es súper agradable».

Desde 2012 vive en Madrid, donde se entrena en el Centro de Alto Rendimiento con un equipo de entrenadores capitaneado por Ernesto García. Allí trata de profundizar en sus virtudes y pulir defectos, porque el deportista que llega lejos no es sólo aquél que mejor hace lo que sabe hacer, sino el que cada año es mejor que el anterior: «Yo soy una jugadora muy ofensiva. Me gusta, entre otras cosas, porque mido 1,83 metros. Creo que me falta una velocidad más para que mi ataque haga más daño, para quitar más tiempo a los contrincantes. Llegar un segundo antes al volante, que se nota un montón».

Clara Azurmendi se estira para llegar al volante en un partido correspondiente al Mundial júnior de 2016 en Bilbao. / EFE

A su juicio, el juego ha sufrido una evolución en los últimos años: «Las jugadas son más largas porque físicamente todos los jugadores han mejorado. Además, técnicamente y tácticamente han cambiado las cosas. Especialmente a nivel táctico, con muchos vídeos y análisis de los rivales. Los jugadores se anticipan mucho y eso provoca que no haya errores, con lo que los tantos se alargan más».

Y el físico es primordial, sobre todo por los cambios de ritmo que se producen frecuentemente: ahora más rápido, ahora más despacio, ahora arriba, ahora abajo. «Es lo que más te quema muscularmente», resume. De ahí que la carga de trabajo en los entrenamientos en la residencia Joaquín Blume sea potente. «Entrenamos en tres sesiones: dos horas de técnico y táctica, dos horas y media de mucha movilidad (táctica y partidos tipo dos contra uno) y hora y media de físico (gimnasio, potencia, saltos). Mantenemos esta rutina de trabajo de lunes a viernes y los sábados hacemos una sesión de tres-cuatro horas (táctico y físico). Sábado tarde y domingo, descanso y desconexión para volver con la pilas cargadas el lunes».