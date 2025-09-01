Chourraut se queda a las puertas del podio en la Copa del Mundo de Tacen
DV
Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00
Maialen Chourraut se quedó este domingo a las puertas del podio en la final de kayak cross de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon ... que se ha disputado en la localidad eslovena de Tacen. La palista lasarteoriatarra, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020 en K1 individual, se saltó una de las puertas en la bajada definitiva que le lastraron para poder colgarse un nuevo metal del cuello.
El triunfo fue para la alemana Andrea Herzog, seguida de la japonesa Momoka Nagasu, segunda, con la británica Nikita Setchell copando el tercer escalón del cajón. La de la palista de 42 años fue la única representación guipuzcoana en la final, habida cuenta que la joven donostiarra del Atlético San Sebastián, Leire Goñi, quedó eliminada en las series iniciales. Tampoco le fueron mucho mejor las cosas a la otra donostiarra en liza, Miren Lazkano, que se despidió en cuartos de final tras ser superada por la alemana Herzog y la británica Kimberley Woods.
