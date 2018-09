Piragüismo Chourraut y Elosegi, sin final en el Mundial Ella se saltó una puerta y él se quedó fuera por un puesto y 32 centésimas I.A. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 septiembre 2018, 08:39

Maialen Chourraut y Ander Elosegi quedaron ayer eliminados en las semifinales del Mundial de Brasil. La lasarteoriatarra se saltó una puerta y acabó vigesimoséptima y el irundarra se quedó sin final por un puesto y 32 centésimas.

La eliminación de Elosegi fue cruel. En los dos tiempos de paso mejoraba el mejor registro existente hasta el momento pero no acertó en el último tercio de la bajada y en la meta era cuarto, a 2''43 del mejor. Pero quedaban doce canoistas más por bajar y, entre ellos, siete de los ocho mejores del ranking.

La espera se hizo eterna. Con algunos bajó puesto, con otros no, y a falta de dos participantes era noveno. ¡Pero vaya dos participantes! el vigente campeón olímpico Denis Gargaud y la leyenda viviente Michal Martikan, medallista en cinco Juegos Olímpicos. También ellos superaron al representante de Santiagotarrak, que se quedó con la miel en los labios.

Elosegi reconoció que «la bajada en general no ha sido muy buena. Arriba ni tan mal, pero abajo he notado que me faltaba algo físicamente y he perdido tiempo. Viéndolo tan cerca y sabiendo que podía entrar, es una gran pena».

Para Maialen la decepción llegó en forma de '50', cincuenta segundos de penalización por no pasar una puerta. Fue la 21, cuando una corriente le estropeó la trayectoria, pero ya para entonces su bajada no estaba siendo del todo buena y su pase a la final pendía de un hilo.

La lasarteoriatarra no ocultó que «estoy muy disgustada conmigo misma. He estado muy lejos del nivel que puedo dar, de la Maialen que me gustaría ver. Venía con ilusión de ver en el agua la Maialen rápida y competente pero no he dado ni una palada correcta, no he navegado. El circuito lo tenía muy bien analizado pero no he sabido ejecutarlo. Aunque sé que estoy en el buen camino hacia Tokyo, duele mucho volver de Brasil sin jugar, que eso se hace en la final».

Hoy afrontarán sus semifinales Joan Crespo y Samuel Hernanz en K-1 y Miren Lazkano en C-1.