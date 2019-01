Alpinismo Las cholitas, del Aconcagua al Everest Heroínas. Las cholitas posan con el diploma de reconocimiento por ascender al Aconcagua, tras volver a su país. / EFE Este grupo de mujeres bolivianas ha ascendido el pico más alto de América y se pone ahora como reto subir al más alto del mundo JUAN MANUEL SOTILLOS Jueves, 31 enero 2019, 16:29

Para ellas, el 23 de enero fue un gran día. Posiblemente uno de los días más felices de sus vidas. Las cholitas escaladoras de Bolivia lograron con mucho esfuerzo, por las condiciones de nieve existentes en la montaña y la adversa climatología, la cumbre del Aconcagua, de 6.962 metros de altitud, la montaña más alta de América. El grupo compuesto por Lidia Huayllas, Dora Magueño, Cecilia llusco, Elena Quispe y Analía Gonzáles valora ahora la posibilidad de ascender a la cúspide del monte Everest, el más alto del mundo.

Analía Gonzales, una de las mujeres alpinistas ha asegurado esta semana que escalar el monte Everest es «otro sueño» aunque reconoce que es una montaña «mucho más dura y más técnica» que el elevado pico del Aconcagua en Argentina. También ha manifestado que para lograr esa hazaña es preciso «entrenar mucho más».

El monte Everest es el pico más alto del planeta con 8.848 metros sobre el nivel del mar, situado en la cordillera asiática del Himalaya entre los límites de China y Nepal. Para ello está previsto que este grupo de mujeres escale el nevado Ojos del Salado en Chile, que tiene una altitud de 6.891, y Mont Blanc, en los Alpes europeos, de unos 4.810 de elevación, al mismo tiempo de buscar financiación para su hazaña mayor.

Cholitas en la cima del Aconcagua / EFE

En su ascensión al Aconcagua, el martes 22 iba a ser el día de hacer cumbre, pero el fuerte viento les echó para atrás teniendo que pernoctar en el campo de altura llamado Cólera a casi 6.000 metros de altitud. Querían subir el 22 porque es el día del Estado Plurinacional de Bolivia.

El mismísimo presidente, Evo Morales, publicó un mensaje en Twitter felicitando a sus paisanas: «muy contento por la hazaña alcanzada por nuestras cinco hermanas, conocidas como las 'cholitas escaladoras', que lograron llegar a la cima del Aconcagua, el pico más alto del continente. Son un orgullo para Bolivia. ¡Muchas felicidades!».

El nombre de cholitas se debe a que así les llamaron los españoles a las mujeres indígenas, las campesinas que bajaban a la plaza con sus polleras (faldas) y sus mantas. Para acometer la expedición tuvieron enormes problemas ya que ni siquiera sus propios maridos aprobaban la iniciativa de sus mujeres, además de mucha más gente que no apostaba por ellas ni por su proyecto de escalar el Aconcagua. «Nos decían cómo una mujer puede subir a la montaña. Yo animé a mis compañeras, les dije por qué no podemos ir a escalar igual que los varones. Nos criticaban... Pero nosotras les demostramos que sí es posible con hechos y no con palabras», dijo Lidia Huayllas, coordinadora de la expedición.

Con sus trajes típicos

En 2015 se consolidó un grupo de once cholitas escaladoras de Bolivia de entre 24 y 50 años, de las cuales viajaron a Argentina cinco. Viven en El Alto en La Paz a 4.200 metros de altitud. Su trabajo lo desempeñan como cocineras de expediciones en campamentos de montaña y haciendo de porteadoras en los Andes, por lo que están muy acostumbradas a la altura, al frío y a llevar peso. En el caso de Elena Quispe, de 24 años, una de las dos mujeres de la cima, lleva diez años haciendo de porteadora en los Andes con cargas de hasta 25 kilos.

Las cholitas escaladoras pertenecen al pueblo aymara boliviano y la consecución del Aconcagua ha sido fruto de anteriores ascensiones en su propio país, también a montañas altas como el Acotango de 6.050 metros, Huayna Potosí (6.088), Parinacota (6.350 m), Illimani (6.462) o Pomarapi (6.650), que les ha servido de entrenamiento y adquisición de experiencia para acometer un objetivo más comprometido, más alto.

Con el éxito de la cumbre se han convertido en las primeras mujeres de origen aymara en lograr esta montaña, y además lo han hecho sin renunciar a sus trajes típicos del país subiendo con su vestimenta tradicional conocida en La Paz como chula paceña, prenda que es considerada patrimonio cultural.

Evidentemente bajo sus enormes faldas llevan el equipo necesario para protegerse del frío, además de ir muy bien equipadas con todo lo necesario para acometer la ascensión como elementos de seguridad, arnés y cuerdas, escalando por supuesto con botas de alta montaña, crampones, piolet, anorak de plumas incluso casco. Pero siempre dando protagonismo a ese atuendo nacional. «Para hacer cumbre no hemos dejado nuestra vestimenta porque es lo que siempre nos ha caracterizado», zanjan ellas.